Merkel açık kapı bıraktı! İran kararına ilk yorum

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak, ABD'nin kararına saygı duyduklarını ancak süreci endişeyle takip ettiklerini dile getirdi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına saygı duyduklarını ancak süreci endişeyle takip ettiklerini dile getirdi. Almanya başta olmak üzere diğer AB ülkeleri İran'la nükleer anlaşmanın sürmesi gerektiğini savunuyor.

"ANLAŞMA GÖZDEN GEKİRİLMELİ"

Merkel, İran ile nükleer anlaşmanın sorgulanmaması gerektiğini ancak orjinaline uygun şekilde daha kapsamlı bir anlaşma için konuşulması gerektiğini vurgularken, İran'ın da yükümlülüklerine bağlı kaldığından emin olmaları gerektiğini söyledi.

Merkel aynı zamanda Avrupa ülkelerinin Suriye'deki krizi engellemede büyük bir rol oynadığını belirtti.

Merkel, "Dün bir kez daha gördük ki, Avrupa, dış politikada, bölgede barış güvenliğini sağlama konusunda, bölgede siyasi çözümleri bulmamız gerektiği konusunda daha fazla sorumlulukla karşı karşıya..." ifadelerini kullandı.