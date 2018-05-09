Paşinyan'dan sürpriz Türkiye açıklaması!

Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan, "Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

Ermenistan parlamentosunda dün yapılan oylama sonucunda başbakanlık görevine getirilen muhalif gösterilerin lideri Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında komşu ülke Türkiye ile ilgili bakış açısı sorulduğunda Paşinyan şu yanıtı verdi: "Biz Türkiye ile ön şartsız ikili ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Biz herhangi ön şart aramıyoruz. Arayan taraf Türkiye. Bu ön şartı da üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerine bağlıyor (Azerbaycan’ı kastediyor). Biz soykırımı tanımalarını da beklemiyoruz. Bu konuyu biz uluslararası düzeyde tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bunu da benzer trajedinin bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz."