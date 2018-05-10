TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.
10 Mayıs 2018 Perşembe24 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Varlık Barışı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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