Canlı yayında açıkladı! Terim için flaş karar

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesi açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz şöyle konuştu:

"Seçimden sonra Fatih hocam beni aradı. 'Sizin önünüzü açmak için ben ve ekibim istifa etmeye hazırız' dedi. Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi için en çok mücadele edenlerden birisi de benim. Hocam bizim için bir şans. Fatih Terim'in takımın başına gelmesinde benim tam saha presim vardır. Seçim çalışmalarımda sürekli takımın başına getireceğimi dile getirmiştim. Terim bıraktım diyene kadar biz olduğumuz sürece yola devam ederiz. Transfer konusunda Fatih Terim'in neye ihtiyacı varsa ona göre ilerleyeceğiz. Şampiyonluk için önümüzde daha 180 dakikamız var, son düdüğe kadar beklemeliyiz. İnşallah şampiyon Galatasaray"