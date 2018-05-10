Almanya karıştı! ABD büyükelçisi emir verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalması tehlikesi geri döndü.

Trump'ın kararının ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa-İran iş anlaşmalarının iptal edileceğinden söz ederken ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi, Almanlara İran'la iş yapmayı kesmelerini emretti.

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell görevdeki ilk gününde Alman kamuoyunu çok kızdıran bir tweet attı:

''@realDonaldTrump'ın dediği gibi Amerikan yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedef alacak. İran'da iş yapan Alman şirketleri derhal operasyonlarını kesmeli.''

'BİZE EMİR VEREMEZSİN'

İran'da yaklaşık 120 Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve Almanya'da da 10 bin şirket İran'la iş yapıyor. Alman-İran Ticaret Odası Başkanı Michael Tockuss ''Dışişleri bakanlığımızın ABD'li büyükelçiyi Alman şirketlere emir vermek ya da tehdit etmek gibi bir rolü olmadığı konusunda uyaracağından eminim'' çıkışını yaptı.

'EV SAHİBİNE ASLA NE YAPACAĞINI SÖYLEME'

Almanya'nın eski Washington büyükelçisi ve dışişleri müsteşarı da olan Münih Güvenlik Konferansı Genel Sekreteri Wolfgang Ischinger de Grenell'e Twitter'dan şu yanıtı gönderdi:

''Ric, uzun bir büyükelçilik kariyerinden sonra sana tavsiyem şu: Kendi ülkenin politikalarını izah et, konuk olduğun ülkede lobi faaliyeti yap, ama evsahibi ülkeye asla ne yapacağını söyleme, tabii eğer başın belaya girsin istemiyorsan. Almanlar can kulağıyla dinlerler ama emir verilmesine garez bağlarlar.''