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Kocaman'dan Terim ve Şenol Güneş'e olay gönderme!

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Kocaman'dan Terim ve Şenol Güneş'e olay gönderme!
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, çarpıcı sözler kullanırken Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e göndermelerde bulundu.
Kocaman'dan Terim ve Şenol Güneş'e olay gönderme! Kocaman'dan Terim ve Şenol Güneş'e olay gönderme! Kocaman'dan Terim ve Şenol Güneş'e olay gönderme!

"Yurdumuzun en güzel yerlerinden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutluyuz" diyen Aykut Kocaman, "Bütün her şeyde olduğu gibi, her türlü yarışmada olduğu gibi, amaç son maçı görebilmek. Tüm sporcuların en tabii isteği son maçı görebilmek. İkinci istek ise finali kazanmak. Onun için buradayız, sezonun ilk finali. Rakibimizi tebrik etmek lazım. Bizim gibi, ülkenin 150 civarında takımı arasından sıyrılarak finale gelmeyi başardılar, kutluyorum. Yarın kağıt üzerinde ne gözüküyorsa gözüksün, 12 maç oynamışız Akhisar'la 6'ya 5 gibi bir durum var. İki hafta daha var ligin bitmesine. Eğer şampiyonluk elimizden kaçarsa, herhalde bunun sebeplerinden bir tanesi de Akhisar olacak. Bizi iki kez yenen tek takım. Bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir maç olacak. Esas gayemiz finale kalmaktı, şimdi de kupayı kazanmak istiyoruz. Meşru sınırlar içerisinde, her şeyi zorlayacağına inandığımız bir takım var. Umarım top şansı bizim yanımızda olur" dedi.

"RAKİBİ BEKLER HALDE OLMAK HOŞ DEĞİLDİ"

Yarı final rövanş maçına Beşiktaş'ın çıkmaması ile ilgili gelen bir soruya Kocaman, Şenol Güneş'in Kayserispor maçı sonrasında yaptığı konuşmaya göndermede bulunarak, ''Pek çoğunun yaptığı gibi duygularımı okuyarak değil de, içimden geldiği gibi ifade ediyorum. Maç öncesinde de öyle söylemiştim. Stadın o hali, rakibi bekler halde olmak hoş değildi. Şu anda artık o duyguların ötesindeyiz. Hak ederek geldik buraya kadar. Hak ettiğimiz finalde, yine hak ederek kupayı almak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı, geçmişe dönmenin anlamı yok. Yarına odaklanacağız, kupayı almaya bakacağız" yanıtını verdi.

"BAZI TEKNİK DİREKTÖRLER 2-3 GÜN HESABI YAPIYOR"

Akhisarspor maçındaki taktikleri ile ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Duran toplarla ilgili veriler bizim açımızdan ne kadar olumlu gözükse de, her şeyin bir ilki var. Herhangi bir korner ya da frikikten de gol atma imkanımız var. Ancak bunun dışına taşıyor oyun. Fenerbahçe'yi bu sene tarif ederken, Akhisar'la ilk oynadığımız maç, sezon içinde bizim için facia diyebileceğimiz maçların başındaydı. O maçtan sonraki süreç ve özellikle de Osmanlı maçından sonraki süreç, esas itibarıyla bugünkü takımın oluştuğu dönem, oyuncu ve takım yapısı olarak. Biraz daha o dağınık hali ortadan kaldırdığımız, daha derli toplu bir takım haline gelişimizin dönüm noktası oldu. Akhisar maçı da Volkan'ın da içinde bulunduğu olaylı Beşiktaş maçının hemen arkasına gelmişti. Yine zihinsel olarak dağınık olduğumuz bir maçtı. Kadro olarak birtakım değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şimdi bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar. Ben zamanında bunu sormuştum. Şikayetlerde bulunduğumda niye konuşuyorsun diyorlardı. O günkü maçta kadro farklıydı. Yarınki maçta özellikle akan oyunda bizim daha güçlü olacağımızı tahmin ediyorum. Rakibe çok saygı duyan bir adamım var. Çok ciddiye alacağız. Öbür taraftan bu iki maçın dışında olacak"ifadelerini kullandı.

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