Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler!

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada 'İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur'ifadelerini kullandı.
|İmsak 04:01
|Güneş 05:45
|Öğle 13:07
|İkindi 16:59
|Akşam 20:16
|Yatsı 21:52
ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada 'İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur'ifadelerini kullandı.