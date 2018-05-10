10 Mayıs 2018 Perşembe24 Şaban 1439
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Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler!

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ABD Başkanı Donald Trump'tan İran hakkında tehdit dolu bir açıklama geldi.
Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler!
Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler! Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler! Trump'tan İran hakkında tehdit dolu sözler!

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada 'İran'a yönelik yaptırımlar çok kısa zamanda uygulanacak. İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak. İran nükleer programa başlarsa sonuçlar çok sert olur'ifadelerini kullandı.

 

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