10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Sirenler çalmaya başladı! Golan tepelerinde şiddetli patlamalar

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İsrail, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava akınları düzenledi. İsrail ordusu, İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıkladı.
Sirenler çalmaya başladı! Golan tepelerinde şiddetli patlamalar
Sirenler çalmaya başladı! Golan tepelerinde şiddetli patlamalar Sirenler çalmaya başladı! Golan tepelerinde şiddetli patlamalar Sirenler çalmaya başladı! Golan tepelerinde şiddetli patlamalar

Son dakika haberine göre; Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere  göre, İsrail güçleri Golan işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin güneyinde  Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas ve Hadar kentine  tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından  İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin  kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine akınlar düzenledi.

Saldırı sonrası İsrail'in Golan bölgesinde siren sesleri çalmaya başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir  yetkili, "Sirenlerin çalıştığını söyleyebilirim ancak nedenini söyleyemem. Henüz  bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yetkili, tank saldırısına ilişkin de yorum yapmadı.

İSRAİL ORDUSU: 20 ROKET ATILDI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları  Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan  Tepeleri'ndeki üslere doğru yirmi kadar roket attığı belirtildi.

Atılan tüm roketlerin İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe  tarafından havada etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, saldırıda  ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu bunu  vahim bir olay olarak görmektedir ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmaya devam  etmektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan bir  yetkili de Golan Tepeleri'nde sirenlerin çaldığını söylemişti ancak nedeni  hakkında bilgi vermemişti.

İSRAİL SURİYE'NİN GÜNEYİNE SALDIRDI

Öte yandan İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Baas  ve Hadar bölgelerine tank atışları ve hava akınları düzenlediği  belirtildi.Suriye'nin Kuneytra ilindeki yerel kaynaklardan edinilen  bilgilere göre, İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Golan'dan Suriye'nin  güneyinde yer alan Beşşer Esed rejiminin kontrolündeki Kuneytra iline bağlı Baas  ve Hadar kentine tank atışları düzenledi.

Rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından  İsrail savaş uçakları Baas kentinin çevresindeki bölgelere ve Kuneytra ilinin  kuzey kırsalındaki Tel Ahmar bölgesine saldırlar düzenledi.

İsrail ordu yetkileri Suriye'ye düzenledikleri belirtilen saldırlarla  ilgili açıklama yapmadı.

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