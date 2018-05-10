10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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CHP'ye şarkısını vermeyen Yıldız Tilbe'ye linç girişimi

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CHP'ye şarkısını vermeyen Yıldız Tilbe'ye linç girişimi
Şarkılarının sadece kendisini temsil ettiğini ifade eden Yıldız Tilbe, sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi oldu.
CHP'ye şarkısını vermeyen Yıldız Tilbe'ye linç girişimi CHP'ye şarkısını vermeyen Yıldız Tilbe'ye linç girişimi CHP'ye şarkısını vermeyen Yıldız Tilbe'ye linç girişimi

44 gün sonra yapılacak seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi.

CHP İLE ANLAŞTI İDDİASI YALAN ÇIKTI

Ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını yazan Tilbe, "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur." ifadelerini kullandı.

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LİNÇ BAŞLADI

Yıldız Tilbe bu açıklamalarından sonra sosyal medyada hedef haline geldi.

Bazı Twitter kullanıcıları, şarkıyı vermemesi nedeniyle Yıldız Tilbe'ye küfürlü tweet'ler attı.

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