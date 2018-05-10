Baraj patladı! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Kenya'da gece yarısı bir baraj patladı. Yetkliler, şiddetli yağışların ardından çöken barajın büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açtığını bildiriyor. İlk gelen bilgilere göre 24 kişi hayatını kaybederken, 2500 kişi evlerini terketti.
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Kenya Kızılhaç'ı Twitter hesabından şimdiye kadar 39 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Nakuru Valisi Lee Kinyajui, hasarın boyutunun henüz belirlenemeyeceğini söyledi.
Diğer Doğu Afrika ülkeleri gibi iki ay boyunca yoğun yağış alan Kenya'da, Mart ayından beri yağmurlar 132 kişinin ölümüne yol açmıştı. Aynı zaman diliminde 32 kentte 222 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
48 milyonu aşkın insanın yaşadığı ülke, yüksek dağlar, vadiler ve çok sayıda göle ev sahipliği yapıyor. 1963 yılında bağımsızlığını kazanan Kenya'nın Hint Okyanusu'na kıyısı var.