Erdoğan'ın yakın dostu 60 yıllık iktidarı devirdi!

Ayrıca Mahathir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor.
Malezya'nın eski başbakanı muhalif siyasetçi Mahathir Muhammedülkede yapılan genel seçimlerde tarihi bir zafere imza attı.
115 SANDALYEYLE KAZANDI
Seçim komisyonu, Mahathir'in muhalif ittifakının, hükümet için gerekli 112 sandalyelik barajı geçip mecliste 115 sandalye kazandığını duyurdu. Malezya meclisinde milletvekili sayısı 222.
60 YILLIK KOALİSYONU DEVİRDİ
Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini de sandıkta devirmiş oldu.
İktidar koalisyonunun lideri Necib Rezak, Mahathir'in eski yardımcılarından.
"İNTİKAM ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"
Gazetecilere konuşan Mahathir, "İntikam arayışında değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi.
Dünyanın seçimle başa gelen en yaşlı lideri olan Mahathir, yemin töreninin Perşembe günü düzenlenmesini umduğunu belirtti.
Malezya hükümeti sözcüsü Perşembe Cuma gününü resmi tatil ilan etti.
ERDOĞAN'IN YAKIN DOSTU
Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahatir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor.
1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi ünvanına sahip.