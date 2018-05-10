Küstahlığa bakın! Israrla bunu söyledi

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Türk askerini işgalcilikle suçlamasından sonra birçok milletvekili sessizliğini korudu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de barış ve huzur ortamını sağladı.

Türkiye'nin bölgedeki varlığı, Amerika ve Avrupa'yı rahatsız etti. Üst üste Türkiye'nin geri adım atması çağrıları yapıldı.

Örgütün siyasi kanadı HDP de harekatı karalamak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

ISRARLA İŞGALCİ DEDİ

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan HDP Adana Milletvekili Meral DanışBeştaş, Türk askerini işgalcilikle suçlama küstahlığında bulundu.

Beştaş'ın kullandığı küstah ifadeler, Meclistutanaklarına şöyle yansıdı: "Siz Afrin’e “işgal” demezsiniz, biz “işgal” deriz. Uluslararası dünyada herkes “işgal ve ilhak” derken burada, bize, terör ve terörizmle ifade ettiremezsiniz. Lütfen bunu da böyle kabul edin."

AHMET AYDIN'DAN SERT CEVAP

HDP'li vekilin bu sözlerinden sonra Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın HDP'li vekile uyarıda bulundu.

Ahmet Aydın, "Meşru bir mücadeleye kalkıp da “Bir ülkenin toprağında işgal vardır.'' deyip ''Türkiye Cumhuriyeti işgal yapıyordur.'' derseniz bunu şiddetle reddederiz." dedi.