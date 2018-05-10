10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:45Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:16Yatsı 21:52
    • 18°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 99.364 0.00
  • Altın: 180,698 -0.14
  • Dolar: 4,2764 -0.84
  • Euro: 5,0763 -0.71

Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri

»
New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin’in The Christian Post’un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah Gülen’in takas edilmesi önerisinde bulunuldu.
Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri
Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri

Terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin, kaleme aldığı makale ile ABD kamuoyuna çarpıcı bir öneride bulundu.

BRUNSON'A KARŞILIK FETHULLAH GÜLEN

Washington merkezli faaliyet gösteren, Dünya Evanjelizm Birliği üyesi Evanjelik Hıristiyan haber portalı, “The Christian Post”un internet sitesinde 7 Mayıs Pazartesi günü “ABD Hükümeti Pastör Andrew Brunson’a karşılık Fetullah Gülen’i iade etmeli” başlığıyla yayımlanan makalede Devlin, Andrew Craig Brunson’a haksız ithamlarda bulunulduğunu iddia etti. Söz konusu makalede özetle; Rahip Andrew Brunson’un Türk Hükümeti tarafından, ABD Pensilvanya’da ikamet etmekte olan ve “şüpheli figür” Fetullah Gülen ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlandığı, Gülen Hareketinin ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK ve onun Suriye’deki uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu vurgulandı. 

26 EYALETTE 140 OKUL İŞLETİYOR

Marksist ideolojiye sahip bu iki örgütün Gülen Hareketi ile birlikte adam kaçırma, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bulaştığını aktaran William Devlin, olayın ilginç yanının ise Gülen Hareketi’nin ABD’deki 26 farklı eyalette 140 charter okul işletebilmesi olduğunu söyledi. ABD medyasınca Gülen Hareketi, İslam ideolojisi ve charter okullarının araştırılmasında tüm bunların sahte bir bayrak faaliyeti olduğu sonucuna vardığını hatırlatan Devlin, kamuoyunun ABD Hükümetine “Niçin bir terörist ve uluslararası suçluya sığınak sağlamanın yanında ona ait charter okullarına 800 milyon dolar civarında kaynak sağlanıyor?” sorusunu sorması gerektiğini vurguladı. 

GÜLEN PKK VE YPG İLE BAĞLANTILI

Devlin, ABD Hükümetinin Gülen’i er ya da geç Türkiye’ye iade etmesinin uygun olacağını belirterek, “Rahip Brunson’un Fetullah Gülen, Gülen Hareketi ve PKK/YPG ile bağlantılı olduğuna ilişkin bütün iddialar gerçek dışıdır. Bu durumda çözüm, ABD Hükümetinin Rahip Brunson’un ivedilikle serbest bırakılması karşılığında Gülen’i Türkiye’ye iade etmesidir” ifadelerini kullandı. ABD Hükümetlerinin geçmişte de buna benzer suçlu iadeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Devlin, Türkiye’nin iadesini talep ettiği bir teröristi ABD’de tutmanın bir anlamının olmadığını, Amerikan basınının ve ABD Kongre üyelerinin dikkatini bu noktaya çekmek istediğini aktardı. 

TRUMP İSTEYİNCE ERDOĞAN "SİZDEKİ PAPAZI VERİN" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de Kasım ayından bu yana FETÖ'den tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump'ın bu isteğine "Papazı verin, diyorlar. Bir papaz da sizde var bize verin biz de onu size verelim." şeklinde karşılık vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacakYÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacakYÖK, Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacağını duyurdu. Bu kararda mütekabilyetin etkili olduğu açıklandı.
Erdoğan'dan BBP'ye ziyaretErdoğan'dan BBP'ye ziyaretCumhur İttifakı dahilinde olan BBP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor.
CHP’li Eren Erdem’e soğuk duş!CHP’li Eren Erdem’e soğuk duş!FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP’li milletvekili Eren Erdem’in 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.
Avlanması yasak! Jandarma bile 7/24 nöbetteAvlanması yasak! Jandarma bile 7/24 nöbetteAvlanması yasak olan inci kefali için Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile Edremit Bot Komutanlığı ekipleri, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneriErdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneriNew York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin’in The Christian Post’un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fetullah Gülen’in takas edilmesi önerisinde bulunuldu.
İlişkisini itiraf edip cinayet işleyen kocasını savundu!İlişkisini itiraf edip cinayet işleyen kocasını savundu!Kahramanmaraş’ta eşiyle kaçan eniştesini öldüren Hasan Adıyaman, hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Sibel Cülfük, “Eşimin suçu yok. Suçlu benim, hep yanlış ilişkiler yaşadım” dedi
  • Küstahlığa bakın! Israrla bunu söyledi10 Mayıs 2018 Perşembe 10:20
  • BM'nin küstah talebine Türkiye'den sert tepki!10 Mayıs 2018 Perşembe 09:40
  • Operasyon ortaya çıktı! İşte o tweetlerin kaynağı10 Mayıs 2018 Perşembe 09:20
  • Terörisbaşının avukatından "şike kumpası" itirafı10 Mayıs 2018 Perşembe 08:40
  • EFES-2018 Tatbikatı nefes kesti10 Mayıs 2018 Perşembe 07:50
  • Yahudi Haham: Bir an önce yok olup gitsinler10 Mayıs 2018 Perşembe 07:40
  • Varlık Barışı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi10 Mayıs 2018 Perşembe 00:13
  • Paşinyan'dan sürpriz Türkiye açıklaması!09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:00
  • Erdoğan - İnce görüşmesinin saati belli oldu09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:21
  • Çocuğa istismardan tutuklandı, kaçmaya çalıştı09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri