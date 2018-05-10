10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip..

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Hindistan'da NASA'da çalıştıklarını söyleyerek bir işadamını dolandırmakla suçlanan iki şüpheli, polis tarafından "uzay giysileriyle" kameraların önüne çıkartıldı.
Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip..
Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip.. Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip.. Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip..

Polis, ikilinin bir işadamını "çeşitli özellikleri" bulunduğunu söyledikleri bir bakır levhayı 213 bin dolara satın almaya ikna ettiklerini belirtti. Polise göre zanlılar iş adamını bakır levhayı NASA'ya büyük bir kârla satabileceğini söyledi. Şüpheliler söz konusu iş adamının polise yaptığı şikayet sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarındaki suçlamalar ve polis tarafından kamuoyu önünde küçük düşürülmeleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

BBC'nin haberine göre, ancak bir baba ve oğul olduğu söylenen zanlılar, parlak giysilerle kamuoyu önünde aşağılanmaları konusunda bir açıklama yapmazken, fotoğraf ve videoları sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Polisin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre zanlılar bir metal levhayı "şimşek çarpmış, nadir görülen bir bakır parçası" olduğunu ve pirinçleri mıktanıs gibi kendisine çektiğini söyleyerek satmaya çalıştı.

İş adamına ayrıca "Pirinç çeken levhayı" NASA'ya 5,5 milyar dolara satabileceğini söylediler. Polis zanlıların ayrıca, kurbanlarını kandırabilmek için "sıvı mıknatıs" ve demir teller de kullandığını belirtti.

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