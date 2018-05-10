24 Haziran alarmı! Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü

Bakan Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı için Samsun’a geldi. Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon ve Samsun illerindeki valiler, güvenlik kolları ve idarecilerle toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu, seçimde değişen kanunlar ve kurallar hakkında bilgiler verdi.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ
Vatandaşların ve propagandaların güvenli bir ortamda yapılabilmesi için çalıştıklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “24 Haziran seçimleri toplantısının 3’üncüsü için bir araya geldik. Geçen yıl 16 Nisan referandumunda da bu konuda belirli bölgelerde toplantı gerçekleştirmiştik. Bu dönemde de bunun doğru olacağını düşündük. Temel olarak Türkiye’yi 7 bölge üzerinden ele aldık. İlkini Ankara’da, bugün de 3’üncüsü için bir aradayız. 11 ilin temsilcileriyle buradayız. Biraz sonra Gaziantep’e, sonra İstanbul’a geçeceğiz. Yarın da Mardin ve Erzurum’da toplantıları bitireceğiz. Her seçim ve dönemin karakteri ve psikolojisi birbirinden farklıdır. Daha önceki seçimler aynı sistemdeki rutine aitti. 24 Haziran seçimleri 16 Nisan referandumunda kararlaştırılan yeni sistemin ilk seçimi olacaktır. Hem hukuki hem de mahiyet olarak yeni kuralları olacaktır. Seçim halkın seçimidir. Bakanlık olarak bizim görevimiz halkın özgür iradesini herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal vermeden sandığa irade etmesidir. Tedbiri elden bırakmayacağız. Vatandaşın en önemli günü seçim günüdür. Vatandaşların hür oylarını kullanması için gerekli hassasiyeti sağlamalıyız” diye konuştu.
532 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞACAK
Güvenlik birimlerindeki personellerin hepsinin izinlerinin iptal edildiğini ve herkesin seçim günü çalışacağını ifade eden Bakan Soylu, “Tedbirleri, kampanya güvenliği, oy verme güvenliği ve oy sayımı güvenliği olarak üç başlıkta topluyoruz. Kampanya dönemlerinden toplanma alanlarında özel tedbirlerimiz olacak. Bu tedbirleri alırken seçimlerdeki propagandaya engel olmayacak şekilde özel bir yaklaşım göstermenizi istiyorum. Yani propaganda yapan herkes kendisini ifade edebileceği ortamı tesis etmek de bizim görevimizdir. İnsan için en kıymetli meselelerden birisi kendini seçecek iradeyi ortaya koyabilmesidir. Burada temel mesele özgürlüğü temin etmektir. Bizim yapmamız gereken insanların başkalarının seçim hakkına karışmayacağı güvenli bir ortamı tesis etmektir. Güvenlik ve özgürlüğün dengesi olmaz. Özgürlük esastır. Güvenlik özgürlüğü sağlamak için vardır. Seçim gününde bakanlığımızdaki kolluk birimlerinin bütün izinleri kaldırıldı. 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 korucumuzla birlikte toplam 532 bin personelimiz seçim günü görev başında olacaklar. Bütün güvenlik sistemlerimiz seçim günü anlık izleme yaparak güvenliği gerçekleştirecek. Hassas kişi ve yerlerin kullanılması ve enerji alt yapısına dair önem arz eden önemli yerlerin korunması için tam kapasite ile görev başında olacağız. Görev alacak personellere hizmet içi eğitim verilecek. Basın sürekli bilgilendirilecek. SKM’de YSK’nın tamimlerini sürekli olarak göndereceğiz” şeklinde konuştu.
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24 Haziran alarmı! Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü
Bakan Süleyman Soylu, Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı için Samsun’a geldi. Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon ve Samsun illerindeki valiler, güvenlik kolları ve idarecilerle toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu, seçimde değişen kanunlar ve kurallar hakkında bilgiler verdi.
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