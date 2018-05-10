10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak

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YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak
YÖK, Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacağını duyurdu. Bu kararda mütekabilyetin etkili olduğu açıklandı.
YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi. Türkiye, kısa süre önce Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti.

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" hususu etkili oldu.

Bilindiği üzere Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.

YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.

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