YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi. Türkiye, kısa süre önce Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti.
YÖK'ten edinilen bilgiye göre, bu kısıtlama kararının alınmasında özellikle "mezun-istihdam ilişkisi" ve Fransa ile "mütekabiliyet" hususu etkili oldu.
Bilindiği üzere Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri bulunmuyor.
YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek olup, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.
- SGK'dan müjde! 18 ilaç geri ödeme listesine alındıYÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacakErdoğan'dan BBP'ye ziyaretZiraat Bankası konut kredisi faiz oranı kaç, ne zamandan itibaren geçerli?Üç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjdeZiraat Bankası konut kredi faizlerini düşürdüCHP’li Eren Erdem’e soğuk duş!15 milletvekili CHP'ye geri döndüAvlanması yasak! Jandarma bile 7/24 nöbetteRüyasında gördüğü Suriyeli kız için bakın ne yaptı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:01 Güneş 05:45 Öğle 13:07 İkindi 16:59 Akşam 20:16 Yatsı 21:52
- 18°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 18°C Afyon
- 12°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 19°C Ankara
- 23°C Antalya
- 14°C Artvin
- 24°C Aydın
- 23°C Balıkesir
- BIST: 99.364 0.00
- Altın: 180,698 -0.14
- Dolar: 4,2764 -0.84
- Euro: 5,0763 -0.71
YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi. Türkiye, kısa süre önce Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçinin Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Üç ülkedeki Türk vatandaşlarına büyük müjde
- Rüyasında gördüğü Suriyeli kız için bakın ne yaptı
- Türkiye bu kızı konuşuyor! Erkekler dururken...
- Meteorolojiden uyarı! Sağanak geliyor
- O bölgedeki emlak fiyatlarını uçurdu
- 5 milyon dolarlık düğün
- Mahkemede ilginç diyalog: Her sakallıya inanmayın!
- Bu tabutta tam 5 kişinin cesedi var!
- O ilimizden çok kötü haber!
- Fatih Portakal da tercihini açıkladı
- Eşek heykeli koydular yine de fayda etmedi
- Jandarma gece gündüz nöbet tutuyor!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.