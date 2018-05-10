İsrail dün gece vurmuştu! Ölü sayısı açıklandı

AFP haber ajansı İsrail'in saldırısı sonrası 23 rejim askerinin öldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in kontrolünde olan Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkedeki İran'a ait hedefleri vurması hakkında açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, İsrail'e ait 28 F-15 ve F-16 uçağı, Suriye'deki hedeflere yaklaşık 60 füze gönderirken karadaki unsurlar da 10'dan fazla taktik füzesiyle saldırıya destek verdi. Suriye hava savunma sistemleri, İsrail'in fırlattığı füzelerin yarısından fazlasını imha etti.
"İRANLI MİLİSLER İLE SURİYE'NİN HAVA SAVUNMA ARAÇLARI HEDEF ALINDI"
Saldırıda sahada aktif rol oynayan İranlı milislerin konuşlanma noktaları ile Suriye ordusunun Şam'daki ve ülkenin güneyindeki hava savunma araçlarının bulunduğu tesislerin hedef alındığını kaydeden bakanlık, saldırının hedefindeki noktalarda oluşan hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
23 ASKER ÖLDÜ
AFP haber ajansı İsrail'in saldırısı sonrası 23 rejim askerinin öldüğünü açıkladı.