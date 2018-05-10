10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı

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Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada firari eski savcı Zekeriya Öz'ün liseden sınıf arkadaşı olduğu ileri sürülen itirafçı iş adamının mahkemeye sunduğu ek ifadede Öz ile ilgili ilginç detaylara yer verildi.
Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı
Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde süren, eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davada yargılanan ve 12 Ocak'taki duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edilen iş adamı M.K.'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için verdiği ek ifadede, özellikle firari Zekeriya Öz hakkında dikkati çekici bilgiler yer aldı.

M.K. ifadesinde, Öz'ün liseden sınıf arkadaşı olduğunu ve savcı olduktan sonra da zaman zaman görüştüklerini belirterek, "Sanırım üniversite yıllarında örgüt toplantılarına gitmiş. Zekeriya Öz'ün Ergenekon savcılığı yaptığı dönemde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kendisini cesaretinden dolayı tebrik ve dua ettiğini söylediğini duydum. Savcı olmadan önce serbest ticaret yaptığını hatta bu esnada esnaf mütevelli toplantılarına katıldığını duydum" dedi.

GÜNLÜĞÜ 4 BİN LİRA OLAN VİLLADA TATİL

M.K. firari Akın İpek'in sahibi olduğu Muğla'nın Datça ilçesindeki bir otelde tatil yaparken Öz'le karşılaştığını belirterek, "Muğla'nın Datça ilçesinde Akın İpek'in sahibi olduğu otele Zekeriya Öz'ün oraya bir müteahhit iş adamıyla birlikte geldiklerini gördüm. Zekeriya Öz gibi sabit maaşı olan bir savcının günlüğü 4 bin lira olan bir villada 10 günlük tatile gelmesi bende şüphe uyandırdı. Kendisi her ne kadar 'Memur indirimi alarak konaklama ücretini kendim karşıladım' dese de bana pek inandırıcı gelmedi. Beraber geldikleri iş adamının adı, Zekeriya Öz'ün Dubai gezisiyle ilgili yürütülen soruşturmada da geçmişti" ifadelerini kullandı.

5 FLAŞ DİKS KOPYALAMIŞ

M.K. 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından 2-3 ay sonra İstanbul'da iş için kaldığı bir akşam Zekeriya Öz'le tavla oynadıklarını belirterek, "Oradan ayrılırken yalnız kaldığımız bir ortamda ben kendisine 'Bu işten Fetullah Gülen'in haberi oldu mu?' diye sorduğumda bana 'Bu işin ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilsin' diye haber geldiğini söylemişti" dedi. Öz'ün açığa alınmasından sonra yaptığı başka bir görüşmeden de bahseden M.K. şunları söyledi:
"Ayrıca yine önemli bulunduğum bir konu ise 17-25 Aralık 2013 sonrasında kendisi açığa alındıktan sonra yapmış olduğumuz bir görüşmede, şu ana kadar yürüttüğü bütün soruşturmalara ait tüm dosyaların bir flaş diskte kayıtlı olduğunu söyledi. Bu flaş disklerin çoğaltılarak 5 kişiye dağıtıldığını, bunların bir tanesinin kendisinde, bir tanesinin de kendisinin bildiği bir şahısta olduğunu, diğer üç tanesinin ise kimde olduğunu bilmediğini söylemişti."

OĞLU AVUKATLIK OFİSİ AÇMIŞ

M.K., Zekeriya Öz yurt dışına firar ettikten 6-7 ay sonra Öz'ün oğlunun kendisini ziyarete geldiğini belirterek, "Avukatlık stajını bitirdiğini ve kendisine İstanbul'da avukatlık ofisi açtığını, İstanbul'da bir davam olursa kendisine vermemi rica etti ve bana sorum üzerine babasının Almanya'da olduğunu söyledi" ifadesini kullandı.
 

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