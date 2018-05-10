10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!

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Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!
Genelkurmay Başkanı Akar, ''Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta (Efes-2018 Tatbikatı) gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur.'' dedi.
Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar! Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar! Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!

Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak ''Bu harekatın sivillere zarar vermeden üstün başarıyla icra edilmesinde yerli ve milli silah sistemlerinin özellikle de insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılmasının payı büyüktür. 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle yıllarca terör örgütlerinin zulüm ve baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afrin halkı, bölge mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlendikçe evlerine güven ve huzurla dönmektedir.'' ifadelerini kullandı.

 

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