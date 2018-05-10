Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!

Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak ''Bu harekatın sivillere zarar vermeden üstün başarıyla icra edilmesinde yerli ve milli silah sistemlerinin özellikle de insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılmasının payı büyüktür. 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle yıllarca terör örgütlerinin zulüm ve baskısı nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Afrin halkı, bölge mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlendikçe evlerine güven ve huzurla dönmektedir.'' ifadelerini kullandı.