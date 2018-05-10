Ramazan öncesi kritik uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olduğunu belirterek, Ramazan öncesi kritik bir uyarıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olduğunu belirterek, "Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan; ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir." dedi.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda, ramazan ayı içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.Ramazan ayının insanın kulluğunu, yaratılış gayesini, ibadetlerini ve davranışlarını muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Erbaş, "Ramazan bir Kur'an iklimidir. Bütün hayatımızı Kur'an'ın ilkeleri ile gözden geçirme fırsatı sunduğu için bizlere Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, iftarlar, sadaka ve zekatlar, mukabele ve teravihler ile yer yüzünü adeta bir mabede dönüştürmektedir." diye konuştu.

MAALESEF ACI BİR GERÇEK

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl toplumsal sorunları gündeme alıp ramazan ayının temasını belirlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir." Erbaş, israfın bugün birçok alana sirayet ettiğini, insanın sorumsuz ve hoyrat tavrından dolayı tabiatın ekolojik tahribe maruz kaldığını da anlattı.