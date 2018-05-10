10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:01Güneş 05:45Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:16Yatsı 21:52
    • 24°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 101.958 1.17
  • Altın: 180,031 -0.51
  • Dolar: 4,2461 -1.55
  • Euro: 5,0593 -1.05

Ramazan öncesi kritik uyarı

»
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olduğunu belirterek, Ramazan öncesi kritik bir uyarıda bulundu.
Ramazan öncesi kritik uyarı
Ramazan öncesi kritik uyarı Ramazan öncesi kritik uyarı Ramazan öncesi kritik uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olduğunu belirterek, "Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan; ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir." dedi.

Erbaş, Başkanlık Konferans Salonu'nda, ramazan ayı içinde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.Ramazan ayının insanın kulluğunu, yaratılış gayesini, ibadetlerini ve davranışlarını muhasebe etmesi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Erbaş, "Ramazan bir Kur'an iklimidir. Bütün hayatımızı Kur'an'ın ilkeleri ile gözden geçirme fırsatı sunduğu için bizlere Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ramazan, imsaklar, iftarlar, sadaka ve zekatlar, mukabele ve teravihler ile yer yüzünü adeta bir mabede dönüştürmektedir." diye konuştu.

MAALESEF ACI BİR GERÇEK

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl toplumsal sorunları gündeme alıp ramazan ayının temasını belirlediklerini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bu seneki temamız son derece önemli bir konuyu gündeme getirmektedir. Bu sene diyoruz ki 'İsraf Olmasın'. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan, ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir." Erbaş, israfın bugün birçok alana sirayet ettiğini, insanın sorumsuz ve hoyrat tavrından dolayı tabiatın ekolojik tahribe maruz kaldığını da anlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ramazan öncesi kritik uyarıRamazan öncesi kritik uyarıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı Ramazan ayı temasının "İsraf Olmasın" olduğunu belirterek, Ramazan öncesi kritik bir uyarıda bulundu.
Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberiSosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberiMalezya'daki seçimlerden Enver İbrahim’in de aralarında bulunduğu blokun galip çıkması, Abdullah Gül'ü de memnun etti.
Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattıGünlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattıBursa'da FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada firari eski savcı Zekeriya Öz'ün liseden sınıf arkadaşı olduğu ileri sürülen itirafçı iş adamının mahkemeye sunduğu ek ifadede Öz ile ilgili ilginç detaylara yer verildi.
AK Parti'yi işgal davasında karar açıklandıAK Parti'yi işgal davasında karar açıklandı15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa müebbet hapis cezası kararı onandı
Hükümetten '15 vekil' ile ilgili çok sert tepkiHükümetten '15 vekil' ile ilgili çok sert tepkiBaşbakan Yardımcısı Bozdağ, 15 milletvekilinin İYİ Parti'den CHP'ye dönmesine "Kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.
24 Haziran alarmı! Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü24 Haziran alarmı! Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığa bağlı 532 bin güvenlik personeli ile birlikte 24 Haziran seçimlerinde vatandaşların hür iradelerinin sandığa yansıması için çalışacaklarını söyledi.
  • Açıklandı! S-400'ler 2019'da F-35'ler ise...10 Mayıs 2018 Perşembe 13:47
  • Hendekçileri kudurtacak görüntü! Terörün izleri siliniyor10 Mayıs 2018 Perşembe 13:40
  • Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!10 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
  • YÖK: Fransız dili-edebiyatı ve öğretmenliğine kayıt alınmayacak10 Mayıs 2018 Perşembe 12:17
  • CHP’li Eren Erdem’e soğuk duş!10 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • Avlanması yasak! Jandarma bile 7/24 nöbette10 Mayıs 2018 Perşembe 11:40
  • Erdoğan’ın dediğine geldiler! FETÖ için sürpriz öneri10 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • İlişkisini itiraf edip cinayet işleyen kocasını savundu!10 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Küstahlığa bakın! Israrla bunu söyledi10 Mayıs 2018 Perşembe 10:20
  • BM'nin küstah talebine Türkiye'den sert tepki!10 Mayıs 2018 Perşembe 09:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri