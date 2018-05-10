10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar..

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Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar..
İsrail ile İran arasında günlerdir tırmanan gerilim fırtınaya dönüştü. İsrail son günlerde Suriye'de İran milislerinin olduğu birçok yere saldırı düzenledi.
Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar.. Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar.. Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar..

Tüm bu gelişmeler dünya basını tarafından anbean takip ediliyor. Son günlerde yaşanan gerilime en çarpıcı yorumu İngiliz yayın organı BBC getirdi.

Suriye ve çevresindeki İran-İsrail gerilimi artarak sürüyor. İsrail, Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyu Suriye'deki İran yanlısı milislerin mevzilerini hedef aldı. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere "İsrail ordusu, Suriye'deki onlarca İranlı askeri hedefi vurdu" dedi. Sözcü, İranlı milislerin roketleri attığı kaynak olarak gösterdiği istihbarat, lojistik, depo ve araçların hedef alındığını söyledi. Dün gece İsrail Suriye'deki çok sayıda İran hedefini vurdu. 50'den fazla noktanın bombalandığı açıklanırken, Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye attığı füzelerden yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiğini duyurdu. BBC'nin Ortadoğu editörü, Jeremy Bowen, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir" yorumunda bulundu.

"TALİMATI KASIM SÜLEYMANİ VERDİ"

İsrail ordusu Perşembe erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'deki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı güçleri Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine "20 roket atmakla" suçladı. Ordu, roket saldırısı emrini de Devrim Muhafızları'nın özel kuvvetleri Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin verdiğini söyledi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra, sabaha karşı da ordudan yapılan yeni açıklamada Suriye'deki İran askeri mevzilerinin vurulduğu duyuruldu.

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"VEKALET SAVAŞI DEĞİL"

Uluslararası haber ajansları, İsrail'in Perşembe sabahı Suriye'ye yönelik füze atışının daha önceki saldırılardan çok daha yoğun olduğunu aktardı.

BBC'nin Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen gelişmelerle ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir. Trump'ın İran nükleer anlaşmasından ayrılmasından beri böyle. Tırmanması gerçek bir risk" dedi.

İSRAİL GOLAN TEPELERİNE YIĞINAK YAPIYOR

İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, yan yana dizilmiş Merkava tankları ve İsrail'in hava savunma sistemi Iron Dome(Demir Kubbe) göze çarpıyor.

GERİLİM İSRAİL'İN ŞAM'I VURMASIYLA BAŞLADI

Gerilim, ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı gece İsrail'in Şam'ın güneyindeki bir askeri üsse hava saldırısı düzenlemesiyle başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Şam yakınlarındaki üsse düzenlediği saldırıda 8'i İranlı, en az 15 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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