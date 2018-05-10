10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi

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Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi
Malezya'daki seçimlerden Enver İbrahim’in de aralarında bulunduğu blokun galip çıkması, Abdullah Gül'ü de memnun etti.
Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi

 Gül, ''Enver İbrahim’in de içinde olduğu blok Malezya’daki seçimlerden galip çıktı. Yakın arkadaşım Enver’in tekrar özgürlüğüne kavuşacak olmasından büyük sevinç duydum" dedi.

Malezya'da eski Başbakan Mahathir Muhammed, aktif siyaseti bıraktıktan 15 yıl sonra muhalefet koalisyonunun adayı olarak girdiği genel seçimlerde yeniden iktidar yolunda.

Mahathir, bir zamanlar lideri olduğu Birleşik Malaylar Ulusal Örgütü'nün (UMNO) ve onun lideri, eski öğrencisi Başbakan Necip Rezak'ın başını çektiği iktidar koalisyonunu mağlup ederek birinci çıktı.

İKTİDARA GELEN EN YAŞLI LİDER

 92 yaşındaki Mahathir, hükümet kurup başbakan olması halinde dünyanın seçimle iktidara gelen en yaşlı lideri olacak.

GÖREVİ DEVREDECEK

Mahathir seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, başbakanlık görevini, 1998 yılında kendi kabinesinde görev yaparken ekonomi politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle ters düştüğü, eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

ABDULLAH GÜL'DEN TEBRİK MESAJI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malezya'daki seçimlerin ardından tebrik mesajı yayınladı.

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BLOK KAZANDI

Twitter'dan açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bir iftira sebebiyle uzun yıllar hapiste olan İslam dünyasının en parlak siyasetçilerinden olan Enver İbrahim’in de içinde olduğu blok Malezya’daki seçimlerden galip çıktı. Yakın arkadaşım Enver’in tekrar özgürlüğüne kavuşacak olmasından büyük sevinç duydum."

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