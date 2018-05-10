10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!

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Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.
Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon! Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon! Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İran, anlaşmaya bağlı kalacağını açıklarken, Trump'ın kararına uluslararası toplumdan tepki yağmıştı.

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