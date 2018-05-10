10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Karadeniz'de PKK alarmı

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Karadeniz'de PKK alarmı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy Yaylası’nda, terör örgütü PKK mensupları, pencerelerini ve kapılarını kırarak girdikleri 2 evden erzak çaldı.
Karadeniz'de PKK alarmı Karadeniz'de PKK alarmı Karadeniz'de PKK alarmı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, terör olayları sonrası bir bölümü yakalanan ve sayılarının azaldığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özellikle kırsal alanlarda yürütülen geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor.

Gümüşhane- Trabzon sınırı kırsalında, geçen ay, teröristler ile güvenlik güçleri arasında sağlanan sıcak temasın ardından özellikle Gümüşhane, Trabzon ve Giresun'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar yoğunlaştırıldı. Arazide Polis ve Jandarma Özel Harekat timlerine destek verilmek üzere gönüllü korucu uygulaması da başlatıldı. JÖH ve PÖH timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik arandı.

YAYLA EVLERİNE GİRDİLER

Operasyonlar kapsamında yetkililerin, yöre halkına özellikle kırsal alan ve yayla evlerinde erzak ile yaşamsal malzeme bırakılmaması yönündeki uyarılarına rağmen bölgedeki bir grup terörist, 2 yayla evine girerek erzak çaldı. Hareket kabiliyeti daralan ve yiyecek sıkıntısı yaşayan teröristler, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında, Tonya ve Vakfıkebir ilçe halkının oturduğu Damlıköy Yaylası’nda pencere ve kapılara zarar vererek girdikleri evlerden yiyecek çaldı. Olayın ardından Gümüşhane ve Trabzon’dan gelen askeri yetkililer, evlerde incelemelerde bulundu.

'YİYECEK NE VARSA ALDILAR'

Evinden yiyecek çalınan Neşat Aydın, penceresinin zorlanarak, açıldığı ve pencereden eve girildiğini söyledi. Yiyecekleri Ramazan ayı için yaylaya getirdiğini anlatan Aydın, "Pencerenin kapağı kapalıydı. İlk önce kapağı sonra levyeyle birlikte pencereyi açtılar. Mutfak ve odalara girdiler; ne varsa yiyecek aldılar, çıktılar. Çıkarken belli olmayacak şekilde pencereyi kapattılar. Eşimle eve geldiğimizde, bir baktık mutfak darmadağınık. İçeride bulunan yiyecek ne varsa toplayıp gittiler. Başka bir şeye zarar vermediler. Mutfakta bulunan dolabın dört tane gözünü açtılar, buzdolabında ve masanın üzerinde bulunan un çuvallarını aldılar, mutfak dolabında bulunan bal, pekmez, çay ve şekerleri aldılar. Ramazan'ı burada geçirmek için yiyecekleri buraya getirdim. Yaylada 10-15 gün kalacaktım. Yayladan köye indim, tekrar yaylaya geldiğimde evin açıldığını gördüm'' dedi. 

'BURADA KİMSE TERÖRİST BESLEMEZ'

Teröristler tarafından evine girilen Yüksel Gütepe’nin akrabası ve Damlıköy eski muhtarı Cemal Gültepe ise örgüt mensuplarının yakalanmasını istedi. Gültepe, "Ben Damlıköy’ün eski muhtarıyım. 85 yaşındayım. 15 yıl Hollanda’da kaldım, diğer günlerimi bu yaylada geçirdim. Köyde de kalmıyorum. Bu zamana kadar böyle bir şey işitmedim, görmedim. Burada da katiyen teröristi kimse beslemez, hepimiz teröristlere karşıyız. Bölgeye kameralarda konuldu. İnşallah yakın zamanda yakalanırlar" diye konuştu. 

​Yetkililer, bölgede yaklaşan yayla sezonu öncesi, yayla dönüşü evlerde erzak ve yaşamsal malzeme bırakılmaması konusunda yöre halkına uyarılarını yineledi.

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