10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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Arda Turan'a tarihi ceza!

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Arda Turan'a tarihi ceza!
PFDK, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli Arda Turan'a 16 maç ceza verdi.
Arda Turan'a tarihi ceza! Arda Turan'a tarihi ceza! Arda Turan'a tarihi ceza!

Başakşehir'in Sivasspor ile oynadığı maçta yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı iten ve kırmızı kart görünce de maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yumruğunu gösteren Arda Turan'a PFDK 16 maç ceza verdi. Arda Turan, cezasında bir indirim olmaması halinde bu sezon kalan iki maç ve gelecek sezonun ilk 14 maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir kulübü ve Arda Turan, kararı Tahkim Kurulu'na taşıyacak.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına," karar verilmiştir.

MOSSORO'YA DA 4 MAÇ CEZA

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu JOSE MARCIO DA COSTA (Mossoro)'nın, 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - DEMİRGRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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