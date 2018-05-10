F.Bahçe Diyarbakır'da yıkıldı! Kupa Akhisar'ın!

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Akhisarspor'un gollerini 32. dakikada Miguel Lopes, 70. dakikada Sissoko ve 81. dakikada Barbosa atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 56. dakikada Fernandao ve 86. dakikada Josef de Souza kaydetti.
Diyarbakır'da kupayı müzesine götüren Akhisarspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'na uzandı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Sissoko, Soner Aydoğdu, Onur Ayık (Dk. 51 Dany), Aykut Çeviker (Dk. 80 Kadir Keleş), Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen)
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Alper Potuk (Dk. 46 Fernandao), Chahechouhe (Dk. 86 Janssen), Giuliano, Soldado (Dk. 67 Valbuena)
Goller: Dk. 32 Miguel Lopes, Dk. 70 Sissoko, Dk. 81 Barbosa (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 56 Fernandao, Dk. 86 De Souza (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 52 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 90+2 Janssen (Fenerbahçe)