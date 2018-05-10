11 Mayıs 2018 Cuma25 Şaban 1439
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Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı!

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Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı!
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini duyurdu. Trump ayrıca, DAEŞ’in en çok aranan beş liderinin yakalandığını açıkladı.
Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı! Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı! Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin Kore sınırında olmasını istiyordu. Ancak bunun gerçekleşmeyeceği açıklanmıştı.

Trump açıklamasında "Kim Jong-un ile beklenen görüşmem Singapur'da 12 Haziran'da gerçekleşecek" diyerek görüşmenin yerini duyurdu. ABD Başkanı, "İkimiz de bunu Dünya Barışı için çok özel bir an yapmaya çalışacağız" dedi.

DAEŞ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, DAEŞ’in en çok aranan beş liderinin yakalandığını açıkladı. Trump Twitter’dan, "DAEŞ beş en çok aranan lideri biraz evvel yakalandı" açıklamasını yaptı.

NEW YORK TIMES: OPERASYON SAKARYA'DA YAKALANAN DEAŞ'LI İLE BAŞLADI

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 üst düzey sözde yöneticisi Irak ve ABD istihbaratlarının Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

3 ay süren operasyonun bir ayağı ise Türkiye'ye dayanıyor. The New York Times'ta yer alan habere göre, 2018'in ilk günlerinde Irak istihbaratı, terör örgütü DAEŞ'in lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye en yakın isimlerden biri olan Ismail Alwaan El Ithawi'nin kardeşinin kimliğini kullanarak Sakarya'da yaşadığını tespit etti.

Gazeteye göre, Irak istihbaratı Türk yetkililere ulaşarak Ithawi'nin Sakarya'da yaşadığını bildirdi. Gözaltına alınan Ithawi daha sonra Irak'a iade edildi.

Ithawi'nin Irak ve Amerikan istihbarat birimlerince sorgulanmasının ardından, DAEŞ'in sözde liderlerinin saklandıkları yerleri güvenlik güçlerine söylediği belirtildi. Iraklı ve ABD'li yetkililerle anlaşan Ithawi'nin, DAEŞ'li teröristlerle haberleşerek onları sınır hattına çağırarak yakalanmasını sağladığı ifade edildi.

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