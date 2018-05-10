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Kocaman'a göre yenilginin nedeni

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Kocaman'a göre yenilginin nedeni
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kocaman'a göre yenilginin nedeni Kocaman'a göre yenilginin nedeni Kocaman'a göre yenilginin nedeni

Aykut Kocaman, rakiplerini tebrik ederken, kendi yaptıkları hatalara dikkat çekti.

Kocaman, ilk olarak yenilgiyi ''Tek cümleyle bunu söylemek gerekirse, atamayan atarlar yani. Bu işin kaidesi bu. 8-10 arasında net, nete yakın gol pozisyonunu değerlendiremezsen... Akhisarspor'u ve hocasını kutluyorum. Kazananın hakkını teslim etmek lazım. Cüneyt Çakır'ı da kutluyorum. Kısmı hatalar yaptı, bu hataların bir çoğu bizeydi ama genel olarak kutluyorum onu da'' sözleriyle özetledi.

Maça iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı ''Başlangıç olarak sezonun en kuvvetli başlangıçlarından birini yaptık. 3-0, 4-0 olabilirdi ama olmadı. 25. dakikadan sonra oyundaki kontrolü aldılar. Esas maçın gidişatı o ara elimizden kaçtı gibi. Derleyip toparlamamız gerekiyordu. Özellikle tecrübeli oyuncuların kontrolü almaları gerekiyordu, orada hata yaptık'' dedi.

3. golde de kendi hataları olduğunu dile getiren Kocaman ''İkinci yarıdaki golle iyi bir hava yakaladık. Sonra ritmimizi sürdürdük. Daha sonra kaleyi bulan ilk atak, sezonun geneli gibi... 2-1, 2-1'den sonra vakit geçirmeye çalışan bir rakip. Sonra el birliğiyle 3. golü de yemeği başardık. Çok üzgünüm yani. Futbolun kaidesi bu, atacaksın'' şeklinde konuştu.

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