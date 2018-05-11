11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı!

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İsrail, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde dün gece yaşanan olaylarda İsrail'e desteğini açıklayan Körfez ülkesi Bahreyn'in tavrını "Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakın habercisi" olarak değerlendirdi.
İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı!
İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı! İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı! İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı!

İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu noktalara yönelik saldırılarının ardından Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin yaptığı destek açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dürzi-Arap asıllı Bakan Kara, "Al Halife’nin tepkisi, İran'ın düşmanca saldırılarına karşı İsrail'e verilmiş tarihi bir destek niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Al Halife'nin açıklamasının "Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakın habercisi" olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

 YENİ İTTİFAKI YANSITIYOR

"Bu destek Ortadoğu'da kurulan yeni ittifakı yansıtıyor. Başbakan'ın (Binyamin Netanyahu) değerli çalışmaları sayesinde İsrail, bu ittifakın önemli bir parçasını teşkil ediyor."

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı bulunmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

ROKET İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün dün gece Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

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