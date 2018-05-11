11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 15°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 102.381 1.59
  • Altın: 179,942 -0.56
  • Dolar: 4,2383 -1.73
  • Euro: 5,0479 -1.27

Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozuldu

»
Yarar, erken seçim kararının Türkiye'nin bekası için doğru bir karar olduğunu belirtti.
Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozuldu
Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozuldu Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozuldu Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozuldu

Mete Yarar, "18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..." dedi.

Yarar, Aydınlar Ocağı Samsun Şubesince Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Günümüz Güvenlik Stratejileri ve Türkiye'nin Güvenliği" konulu söyleşiye katıldı.

Türkiye'nin terör sorununa karşı kendi savunma teknolojileriyle mücadele verdiğini anımsatan Yarar, Batı başta olmak üzere birçok ülkenin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

KEYBETTİĞİMİZ TEK YER...

Yarar, Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarıştığını vurgulayarak, Türkiye'nin 15 Temmuz sonrası 1,5 yılda yerli 60 yeni silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını üreterek devreye soktuğunu anlattı. Bu teknoloji ve gücün ABD ve Çin'den başka bir ülkede bulunmadığını kaydeden Mete Yarar, "Biz sahada kaybetmiyoruz, savunmada kaybetmiyoruz, teknolojide kaybetmiyoruz, eğitimde kaybetmiyoruz. Bizim kaybettiğimiz bir tek şey, biz ekonominin çarkları içindeki şu sistemi değiştiremiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi yerli finansmanını oluşturup finansman içindeki etki ajanlarından kurtulduğunda ülkenin kendi stratejilerini geliştirebileceğini ifade eden Yarar, Türkiye'nin şu anda oyun bozan kısmında olduğunu ve kendisine oyun kuranların oyunlarını bozduğunu ama Türkiye'nin büyümesi için oyun kurması gerektiğini vurguladı.

AB, SİZE NE?

Yarar, oyun kurabilmek için Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmak zorunda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde güçlü olmayan hiçbir ülkenin ayakta kalma şansı yok. Ne derseniz deyin. Güçlü değilseniz bu dönemde ayakta kalma şansınız yok. İran ile savaş kapımızdayken, Yunanistan doğalgazla ilgili İsrail ile Mısır ile diğer petrol çıkartan büyük ülkelerle iş birliği yapmışken ve bunları bize vermek istemezken bizim güçsüz olma gibi bir şansımız yok. Sınırımızda PYD'ye 3,5 milyar dolar silah yardımı yapıldığı bir yerde bizim zayıf durma gibi bir şansımız yok. Ekonomiyle ilgili bu kadar olay yaşanırken manipülatif olarak Türkiye'nin dövizini aşağı çekecek kredi notları aşağı çekilirken bizim zayıf durma gibi bir şansımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğini bir kez daha söylüyorum, bunu isterseniz siyasal olarak algılayın. 'Biz seçim kararını alırken Türkiye'nin bekasıyla ilgili endişelerimiz yüzünden aldık.' Çok doğru bir karar. 18 ay boyunca Türkiye'ye ateş etmeye hazırlanan bir grubun bütün oyununu bozduk arkadaşlar...O kadar rahatsız oldular ki AB ilk defa bir ülkeye 'seçimi bu kadar erken almanızı doğru görmüyoruz' dediler. Size ne..."

Erken seçim kararıyla Türkiye üzerine oynan oyunların bozulduğunu savunan Yarar, Türkiye'ye karşı olmasa da dünyada büyük bir savaş olduğunu, bu savaştan Türkiye'nin başarılı çıkması için birlik ve beraberliğinin korumasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

YUNANİSTAN ÖRNEĞİ

Yarar, Türkiye'de asimetrik bir savaş yaşandığını belirterek, "Yunanistan'ın döviz notunu yükseltiyorlar, 40 yıl boyunca borcunu ödeyemeyecek bir ülkenin döviz notu yükseliyor, geçen sene OECD'de en fazla büyüyen ülke, turizmini artıran bir ülke, ihracatını artıran bir ülke, politikalarını yapıp terörü bitirme noktasına getiren bir ülke, parametreleri aşağı görülüyor... Hangisi daha mantıklı sizce? Peki bu saldırıyı yapanlar gücü nereden buluyorlar? Ben söylüyorum, ne varsa biz yapıyoruz kendimize." diye konuştu.

Programa, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Aydınlar Ocağı Samsun Şube Başkanı Taner Tunç ve davetliler katıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozulduMete Yarar'dan çok çarpıcı değerlendirmeler: Oyun bozulduYarar, erken seçim kararının Türkiye'nin bekası için doğru bir karar olduğunu belirtti.
Afrin'den dönen PÖH'ler gözyaşlarıyla karşılandıAfrin'den dönen PÖH'ler gözyaşlarıyla karşılandıZeytin Dalı Harekâtı’na katılmak üzere 22 Şubat 2018 tarihinde Bursa'dan Afrin’e uğurlanan ve görevlerini yaparak yurda geri dönen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekât unsurları, kesilen kurbanlar, dualar ve gözyaşlarıyla karşılandı.
Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi!Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi!TBMM Genel Kurulunda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarı kabul edildi.
Karadeniz'de PKK alarmıKaradeniz'de PKK alarmıGümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy Yaylası’nda, terör örgütü PKK mensupları, pencerelerini ve kapılarını kırarak girdikleri 2 evden erzak çaldı.
Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!Erdoğan'dan Ruhani'ye kritik telefon!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.
Türkiye ile ortak harekat! Yakalanıp iade edildiTürkiye ile ortak harekat! Yakalanıp iade edildiTürkiye’nin yakalayıp Irak’a iade ettiği terörist elebaşı İsmail el İthavi üzerinden gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.
  • Korkunç olay! Polis kan izlerini takip etti ve...10 Mayıs 2018 Perşembe 17:30
  • Ramazan öncesi kritik uyarı10 Mayıs 2018 Perşembe 17:00
  • Sosyal medyadan duyurdu! Gül'ü mutlu eden seçim haberi10 Mayıs 2018 Perşembe 16:02
  • Günlüğü 4 bin lira! Arkadaşı itirafçı olup her şeyi anlattı10 Mayıs 2018 Perşembe 15:45
  • AK Parti'yi işgal davasında karar açıklandı10 Mayıs 2018 Perşembe 14:46
  • Hükümetten '15 vekil' ile ilgili çok sert tepki10 Mayıs 2018 Perşembe 14:30
  • 24 Haziran alarmı! Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü10 Mayıs 2018 Perşembe 14:05
  • Açıklandı! S-400'ler 2019'da F-35'ler ise...10 Mayıs 2018 Perşembe 13:47
  • Hendekçileri kudurtacak görüntü! Terörün izleri siliniyor10 Mayıs 2018 Perşembe 13:40
  • Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!10 Mayıs 2018 Perşembe 12:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri