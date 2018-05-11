11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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300 askere dev FETÖ operasyonu

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300 askere dev FETÖ operasyonu
Fethullahçı Terör Örgütü’nün TÜRK silahlı Kuvvetleti’ne sızdırdığı anlaşılan 211’i muvazzaf 300 asker hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı.
300 askere dev FETÖ operasyonu 300 askere dev FETÖ operasyonu 300 askere dev FETÖ operasyonu

 

FETÖ/PDY'nin TSK'ya sızdırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefon ile irtibat kurdukları belirlenen ve itirafçıların isimlerini verdiği 211''i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şahıslar hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'inden alınan kararla adreslerine sabah 04.00 itibariyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

Bu aşamada 150 şüphelinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındıkları öğrenildi.

Sabah

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