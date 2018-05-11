İran dünyaya patladı! Sizin sessizliğiniz yüzünden

Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kasımi "Uluslararası toplumun sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor" dedi.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre Kasımi, İsrail'in saldırganlığına karşı Şam'ın kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, uluslararası toplumu sessizlikle suçladı.
'SURİYE KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN HER HAKKA SAHİP'
Kasımi "İran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyor. Uluslararası toplum'un sessizliği İsrail saldırganlığını cesaretlendiriyor. Suriye kendini savunmak için her hakka sahip" dedi.