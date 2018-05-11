Şeytanın aklına gelmeyecek şifreleme taktiği!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki “kripto” elemanlarının ortaya çıkarılması için yapılan çalışmalarda inanılmaz bir yöntem daha saptandı.

Daha önce yazılı sınavlarda soruları çalarak önceden kendi üyelerine verdiği ve böylece askeri okullara yerleştirdiği ortaya çıkarılan FETÖ’nün, sınav komisyonlarındaki mülakatlarda da özel bir şifreleme yöntemiyle üyelerini geçirdiği ortaya çıktı. FETÖ’cülerin uyguladığı şifreleme yöntemi şöyle işledi:



Çalınmış sorularla yazılı sınavı geçenler daha sonra mülakata alındı. Mülakatta FETÖ üyesi öğrencilerin aday numaralarına özel bir şifre kondu. Bunun için FETÖ’nün imamları tarafından toplanan FETÖ üyesi öğrencilerin kimlik bilgileri Personel Daire Başkanlıkları’ndaki FETÖ üyelerine verildi.



DENİZ KUVVETLERİ BAŞLADI



Personel Daire Başkanlığı’ndaki FETÖ üyesi, örgüt üyesi öğrenci adaylarına, sekiz haneli olan aday numarasının, üçüncü ve beşinci rakamının toplamı 11’den büyük olacak şekilde aday numaraları verdi. Mülakat komisyonundaki FETÖ üyesi de önüne gelen adayın numarasına bakıp, üçüncü ve beşinci toplayıp rakamın 11 ve üzerinde çıktığını gördüğünde geçer not verdi.”



Deşifre edilen bu yöntemle dün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan 350 astsubay açığa alındı. Donanmada görev yapan astsubayların Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na 2013 yılı girişli olduğu ve iki yıllık eğitim sonrası 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da görevde olduğu belirtiliyor. Bu şekilde TSK’ya sokulanların oranı yüzde 98. Yani neredeyse o yıl girenlerin tamamı FETÖ üyesi.



FETÖ’nün bu şifreleme yöntemini 2010 sonrası Harp Okulları’na dışarıdan giren FETÖ üyeleri için de uyguladığı söyleniyor. Darbe sonrası kapatılan Harp Okulları’ndan çıkarılan ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleştirilen öğrencilerin de bu şifreleme yöntemiyle askeri okullara sokulduğu tespit edildi. Halen üniversite öğrencisi olan bu kişiler hakkında da inceleme devam ediyor.



Nerdeyse bir yıldır çok gizli yürütülen bu soruşturma Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma’yı da kapsıyor. Şifreleme yöntemi konusunda kilit konumundaki görevliler firari durumda. Ancak yöntemin tüm ayrıntıları itirafçı olan FETÖ üyeleri tarafından anlatıldı. Darbe girişimi sonrası “ankesörlü hat” operasyonlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki en büyük FETÖ operasyonu açığa çıkarılan bu şifreleme yönteminin bulunmasıyla ortaya çıkacak.



FETÖ’cülerin yalnız yalancı ve sahtekar ruh halleri değil, TSK’daki şifreleri de çözülüyor…

Bu bilgiler Posta yazarı Nedim Şener'in köşesinden alınmıştır.