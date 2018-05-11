Arnavutluk'tan Türkiye açıklaması!

Başkent Tiran'da Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasının (ATTSO) Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. AA'nın aktardığına göre; Arnavutluk Başbakanı Rama, burada yaptığı konuşmada, Arnavutluk ile Türkiye'yi birbirini bağlayan bir tarihi, gelecek için birleştiren azmi bulunduğunu anlattı.

TÜRKİYE DESTEK VERDİ

Ülkesinin komünist izolasyonundan çıktığından bu yana Türkiye'nin sürekli destekleri ile Arnavutluk'un yanında olduğunu kaydeden Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'u altyapıdan sağlığa, tarımdan kültüre, yardım ve teknik destek sağladığını aktardı.

Binlerce Arnavut öğrencinin Türkiye'deki okul ve üniversitelerde okuduğunu anımsatan Rama, bunun iki ülke arasında önemli bağlantı köprüsü ve dostluğun en parlak örneklerini oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ülkesinde meydana gelen acil durum ve doğal afetler nedeniyle oluşan zor şartlarda yardım ulaştıran ilk ülke olduğunu kaydeden Rama, "Bizim için son derece önemli olan, sel baskınlarını önlemeye yarayan programa şahsen ilgilenerek desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticari hacmin geçtiğimiz yıl bir önceki yıla kıyasen yüzde 10 arttığını hatırlatan Rama, genel rakamın var olan büyük potansiyel için son derece küçük olduğunu söyledi.

Arnavutluk'taki Türk yatırımlar hakkında konuşan Rama, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ilişkinin kalitesi için çok önemli ve çok sembolik iki yatırımın lansman yılı olacağından dolayı son derece memnunum. Birincisi yeni Uluslararası Avlonya Havaalanı'nın inşası ile ilgili yatırım diğer ise Türk Hava Yolları (THY) tarafından bizim ulusal havayolu şirketimizin kurulması için yapacağı destek.