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ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor!

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ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor!
Washington'ın açıkladığı yeni yaptırımların bir ayağı da Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dabi yönetimi, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı. Bahreyn ise İsrail'in İran'a karşı kendini savunma hakkını olduğunu açıklayar
ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor! ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor! ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor!

 

İran ise bu sabah Suriye'deki İsrail saldırılarını kınadı, uluslararası toplumun sessizliğinin Tel Aviv'e cesaret verdiğini belirtti. Almanya'dan da krizle ilgili açıklama var. Ekonomi Bakanlığı, İran'la ticaret yapan şirketlere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. 

ABD'nin İran'nla nükleer anlaşmadan çekilmesiyle Orta Doğu sarsılmaya devam ediyor. Washington'ın müttefiki İsrail'in füzelerle Suriye'deki İran hedeflerini vurmasını, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararları izledi. İlk yaptırım paketi 6 Ağustos'ta, ikincisi ise 4 Kasım'da devreye girecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni yaptırımların İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantıları olan altı kişi ve üç kurumu kapsadığını söyledi. Washington'ın iddiasına göre, listeye eklenenler Devrim Muhafızları'na milyonlarca dolar aktaran ve grubun 'zarar veren faaliyetlerine fon sağlayan' kişiler. Yaptırımın hedefindeki kişilerin tümü İran vatandaşı, şirketler de İran'da kayıtlı.

İran Merkez Bankası da suçlamaların odağında. Devrim Muhafızları Ordusu, banka aracılığıyla legal olmayan yollardan ABD doları elde ediyor.

Yaptırımlar, özellikle İran ordusunun ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nü hedef alıyor.

ABD, yaptırım kararını Basra Körfezi'ndeki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte aldı. BAE, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı.

BAHREYN İSRAİL'İN YANINDA SAF TUTTU

Washington'ın yönetiminin bir başka müttefiki Bahreyn ise, İsrail'e destek veren bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Twitter hesabından "İran bölgedeki mevcut durumu ihlal etmeyi, gücü ve füzeleriyle ülkelere müdahaleyi sürdürdüğü müddetçe, İsrail'in de aralarında bulunduğu bölge devletlerinin, tehlike kaynaklarını yok ederek kendilerini savunma hakkı  bulunmaktadır" mesajını paylaştı.

İRAN: DÜNYA İSRAİL'E CESARET VERİYOR

İran ise, bugün sabah resmi televizyon aracılığıyla İsrail'i hedef aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasami, "İran, Suriye'deki İsrail saldırılarını güçlü şekilde kınıyor. Uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'e cesaret veriyor. Suriye kendini savunmak içinçok haklı" dedi.

ALMANYA HAZIR

Nükleer anlaşmanın taraflarından Almanya da, bugün bir açıklama yaparak İran'la ticaret yapan şirketlere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Endişe duyan tüm şirketlere olumsuz sonuçları en aza indirmek için yardım etmeye hazırız" dedi.

Trump masadan kalksa da anlaşmada imzası bulunan ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin mevcut pozisyonun yanında yer aldı. Söz konusu ülkeler, İran'la anlaşmanın devam etmesini istiyor.

BM'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

Cephe hattında ise gerilim düşmüş değil. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısının ardından 'tüm düşmanca eylemlere acilen son verilmesi' için çağrıda bulundu.

Guterres, taraflardan Orta Doğu'da yeni bir felakete yol açmaktan kaçınmalarını ve 1974 ateşkes anlaşmasına uymalarını istiyor.

Resmi açıklamaya göre, Golan Tepeleri'ndeki BM barış gücü hem Suriye hem de İsrail ordusuyla temaslarını sürdürüyor.

Suriye'deki İran milislerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 20 roket fırlatmasına misilleme yapan Tel Aviv yönetimi, iç savaş ülkesindeki 26 hedefi savaş uçaklarıyla vurmuştu. Rusya, İsrail jetlerinin 70 kadar füze fırlattığını açıkladı.

Orta Doğu'daki ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, iç savaş ülkesinde Beşar Esad'ı destekliyor. Şam rejiminin yanında saf tutan Tahran yönetimi, milisleri ve askerleriyle cehe hattında yer alıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın İslami devrimini koruma amacıyla Ayetullah Humeyni tarafından 1979'da kuruldu. Ordu, ülkenin en büyük askeri, siyasi ve ekonomik gücü.

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