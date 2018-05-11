IKBY’nin başkenti Erbil’de düzenlenen seçim kampanyasında konuşan Başbakan Neçirvan Barzani, seçimlerin IKBY için büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Iraklı tarafların anayasayı uygulamaması nedeniyle bugün bu sorunlar yaşanıyor” dedi.
Bağdat’ı anayasayı ihlal etmekle suçlayan Barzani, “Seçimlerden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya ve anayasanın bütün yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.
EKONOMİK KRİZ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak’ta yapılacak milletvekili seçimlerinden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.
IKBY’de 4 yıldan fazladır yaşanan ekonomik kriz konusuna değinen Barzani, “Daha iyi bir ekonomiye doğru adımlar atıyoruz ve memur maaşlarına yapılan kesintiye son vereceğiz” dedi.
Barzani konuşmasında ayrıca, tarafları seçimlerden sonra Bağdat’ta ortak tutum sergilemeye çağırdı.
11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Barzani'den kritik çağrı: Hazırız!
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