ABD ve Rusya'dan son dakika açıklaması!

Suriye'de İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanmasıyla ilgili Rusya ve ABD'den açıklama geldi.
ABD'DEN AÇIKLAMA
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın 'provokatif füze saldırıları' kınanırken, "İran rejiminin İsrail’e saldırı amaçlı olarak Suriye’ye roket ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez. Bu, bütün Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişme" ifadeleri kullanıldı.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin'den yapılan açıklamada ise İran ve İsrail'e diyalog çağrısı yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiği ifade edildi.