ABD ve Rusya'dan son dakika açıklaması!

Suriye'de İran ile İsrail arasında gerilim giderek tırmanırken, konuyla ilgili olarak hem ABD'den hem de Rusya'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, İran'ın saldırıları için 'provokatif' ifadesini kullanırken, Kremlin'den yapılan açıklamada taraflara diyalog ç

Suriye'de İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanmasıyla ilgili Rusya ve ABD'den açıklama geldi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın 'provokatif füze saldırıları' kınanırken, "İran rejiminin İsrail’e saldırı amaçlı olarak Suriye’ye roket ve füze sistemleri konuşlandırması kabul edilemez. Bu, bütün Ortadoğu için çok tehlikeli bir gelişme" ifadeleri kullanıldı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada ise İran ve İsrail'e diyalog çağrısı yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, tarafların sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiği ifade edildi.