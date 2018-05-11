Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!

Para politikası ve Amerikan dış politikası üzerine haberler yapan Eli Clifton tarafından yazılan bir makalede Donald Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin arkasında üç milyarder ismin olduğu iddia edildi.

Makalede, Obama döneminin damgasını vurduğu dış politika kazanımlarını bertaraf etmek isteyen Trump'ın İran'la varılan nükleer anlaşmayı bu nedenle iptal ettiği aktarıldı. Bu şekilde hareket ederek Trump'ın, Beyaz Saray Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Washington'un en önemli Avrupa müttefiklerinden Ed Royce'un tavsiyelerine de aykırı davrandığı ifade edildi.



AMERİKALILARIN 3'TE 2'Sİ "ÇEKİLMEMELİYDİK" DİYOR



CNN tarafından yapılan bir ankette ise Amerikalıların üçte ikisinin Amerika'nın anlaşmadan çekilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

ÜÇ İSİM DIŞ POLİTİKAYI BELİRLİYOR, BUNLARDAN İKİSİ YAHUDİ KOALİSYON ÜYESİ

Buna göre, halk desteği alamayan bu çekilmenin arkasında Trump'a mali ağırlıklarını koyan en büyük mali kaynaklarından Sheldon Adelson, Bernard Marcus ve resmi olmayan destekçilerinden Paul Singer var.

Clifton'un verdiği bilgilere göre, Marcus ve Adelson halihazırda Likutçu olarak bilinen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yönetim kurulu üyeleri. Clifton, ikilinin Amerika'yı İsrail'in arkasına alarak, elçiliği Kudüs'e taşıyarak ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün "işgal toprakları" tanımını resmen düşürerek Trump'a yaptıkları yatırımların karşılığını çoktan aldığını söylüyor.

Adelson'un Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin en büyük kampanya destekçisi olduğunu ifade ediyor. Buna göre 2016 seçimlerinde Kongre ve Senato'nun liderliğini kazanması için ilgili fonlara toplamda 55 milyon dolar harcadı. Trump'ın yine ne büyük bağışçılarından olan Bernard Marcus ise 2015 yılında Fox Business'a verdiği bir röportajda JCPOA'yı (nükleer anlaşma) "Şeytanla iş tutumak" olarak değerlendirmiş ve "Sanırım İran bir şeytan" demişti. İkilinin İran'la anlaşmanın karşısında olduğu bilinen Foundation for Defense of Democracies FDD'nin de destekçileri olduğunu belirtti.

AMERİKA'YI ORTADOĞU'DA SAVAŞA SÜRÜKLEYEN POLİTİKALARIN MİMARI

Yatırım fonu milyarderi Paul Singer de diğer ikisiyle birlikte Cumhuriyetçilerin ve Trump'ın 2016 seçimlerinde yaptıkları on milyonlarca dolar bağışlarla kazanmasını temin ettiler. Yine makalenin sonunda Clifton tarafından Trump ve Cumhuriyetçilerin ABD'yı Ortadoğu'da yeni bir savaşın eşiğine itmekten korkmayan İran karşıtı anlaşma milyarderlerinin politik tavsiyelerine derinden borçlu durumda denildi.