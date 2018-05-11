11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:00Güneş 05:44Öğle 13:07İkindi 17:00Akşam 20:17Yatsı 21:54
    • 27°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.644 0.26
  • Altın: 181,203 0.72
  • Dolar: 4,2550 0.39
  • Euro: 5,0728 0.49

Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!

»
Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!
Para politikası ve Amerikan dış politikası üzerine haberler yapan Eli Clifton tarafından yazılan bir makalede Donald Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin arkasında üç milyarder ismin olduğu iddia edildi.
Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder! Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder! Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!

 

Makalede, Obama döneminin damgasını vurduğu dış politika kazanımlarını bertaraf etmek isteyen Trump'ın İran'la varılan nükleer anlaşmayı bu nedenle iptal ettiği aktarıldı. Bu şekilde hareket ederek Trump'ın, Beyaz Saray Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Washington'un en önemli Avrupa müttefiklerinden Ed Royce'un tavsiyelerine de aykırı davrandığı ifade edildi.

AMERİKALILARIN 3'TE 2'Sİ "ÇEKİLMEMELİYDİK" DİYOR

CNN tarafından yapılan bir ankette ise Amerikalıların üçte ikisinin Amerika'nın anlaşmadan çekilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

ÜÇ İSİM DIŞ POLİTİKAYI BELİRLİYOR, BUNLARDAN İKİSİ YAHUDİ KOALİSYON ÜYESİ

Buna göre, halk desteği alamayan bu çekilmenin arkasında Trump'a mali ağırlıklarını koyan en büyük mali kaynaklarından Sheldon Adelson, Bernard Marcus ve resmi olmayan destekçilerinden Paul Singer var.

Clifton'un verdiği bilgilere göre, Marcus ve Adelson halihazırda Likutçu olarak bilinen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun yönetim kurulu üyeleri. Clifton, ikilinin Amerika'yı İsrail'in arkasına alarak, elçiliği Kudüs'e taşıyarak ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün "işgal toprakları" tanımını resmen düşürerek Trump'a yaptıkları yatırımların karşılığını çoktan aldığını söylüyor.

Adelson'un Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin en büyük kampanya destekçisi olduğunu ifade ediyor. Buna göre 2016 seçimlerinde Kongre ve Senato'nun liderliğini kazanması için ilgili fonlara toplamda 55 milyon dolar harcadı. Trump'ın yine ne büyük bağışçılarından olan Bernard Marcus ise 2015 yılında Fox Business'a verdiği bir röportajda JCPOA'yı (nükleer anlaşma) "Şeytanla iş tutumak" olarak değerlendirmiş ve "Sanırım İran bir şeytan" demişti. İkilinin İran'la anlaşmanın karşısında olduğu bilinen Foundation for Defense of Democracies FDD'nin de destekçileri olduğunu belirtti.

AMERİKA'YI ORTADOĞU'DA SAVAŞA SÜRÜKLEYEN POLİTİKALARIN MİMARI

Yatırım fonu milyarderi Paul Singer de diğer ikisiyle birlikte Cumhuriyetçilerin ve Trump'ın 2016 seçimlerinde yaptıkları on milyonlarca dolar bağışlarla kazanmasını temin ettiler. Yine makalenin sonunda Clifton tarafından Trump ve Cumhuriyetçilerin ABD'yı Ortadoğu'da yeni bir savaşın eşiğine itmekten korkmayan İran karşıtı anlaşma milyarderlerinin politik tavsiyelerine derinden borçlu durumda denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını ve bölgede daha fazla şey yapmalarını istediğini belirtti. Hamaney, 'Mektup elimizde' ifadelerini kullandı.
Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!Trump’ın İran kararının arkasındaki üç milyarder!Para politikası ve Amerikan dış politikası üzerine haberler yapan Eli Clifton tarafından yazılan bir makalede Donald Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilmesinin arkasında üç milyarder ismin olduğu iddia edildi.
ABD ve Rusya'dan son dakika açıklaması!ABD ve Rusya'dan son dakika açıklaması!Suriye'de İran ile İsrail arasında gerilim giderek tırmanırken, konuyla ilgili olarak hem ABD'den hem de Rusya'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, İran'ın saldırıları için 'provokatif' ifadesini kullanırken, Kremlin'den yapılan açıklamada taraflara diyalog ç
İran'dan ABD'ye sert bildiriİran'dan ABD'ye sert bildiriİran hükümetinin ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin yayınladığı bildiride, 'İran ile 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen anlaşmanın hiçbir maddesi, hiçbir şekilde müzakere edilemez' ifadelerine yer verildi.
Barzani'den kritik çağrı: Hazırız!Barzani'den kritik çağrı: Hazırız!Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak’ta yapılacak milletvekili seçimlerinden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.
ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor!ABD, İran'a karşı en kritik kozunu oynuyor!Washington'ın açıkladığı yeni yaptırımların bir ayağı da Birleşik Arap Emirlikleri. Abu Dabi yönetimi, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı. Bahreyn ise İsrail'in İran'a karşı kendini savunma hakkını olduğunu açıklayar
  • Arnavutluk'tan Türkiye açıklaması!11 Mayıs 2018 Cuma 12:00
  • İran dünyaya patladı! Sizin sessizliğiniz yüzünden11 Mayıs 2018 Cuma 10:11
  • Ortadoğu'da sular ısınıyor! BAE İranlıları terörist sayacak11 Mayıs 2018 Cuma 08:15
  • İsrailli bakan ağzındaki baklayı çıkardı!11 Mayıs 2018 Cuma 07:45
  • Tarihi görüşmenin yeri ve zamanı açıklandı!10 Mayıs 2018 Perşembe 23:08
  • İsrail dün gece vurmuştu! Ölü sayısı açıklandı10 Mayıs 2018 Perşembe 15:20
  • Konuşlandılar! Savaş hazırlığı yapıyorlar..10 Mayıs 2018 Perşembe 14:28
  • Polis böyle ifşa etti! NASA’ya çalışıyoruz deyip..10 Mayıs 2018 Perşembe 13:15
  • ABD ve İsrail zenginleşiyor! Onlar fakirleşiyor10 Mayıs 2018 Perşembe 12:50
  • Erdoğan'ın yakın dostu 60 yıllık iktidarı devirdi!10 Mayıs 2018 Perşembe 10:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri