Erdoğan mahşeri kalabalığa seslendi! Size gelenlere şunu deyin..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, “Gençler sizlere birileri gelince onlara şunu deyin: Hayatınızda Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü yapabildiniz mi? AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın seçim şarkısı 'Eroğlu Erdoğan' da ilk kez vatandaşlara dinletildi. Erdoğan konuşmasında "Size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin. “Hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Bir Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin. AK Parti’nin eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"Gençlerimizden aldığımız güçle Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Reform üzerine reform yaptık. Her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik. 2053, 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Gençler size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti, yarının modern Türkiyesini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Gençlerimize inandığımız için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden parti yok. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçim en çok gençlerin seçimi olacak.

SİZE EMRETMEYECEĞİZ

Geçtiğimiz hafta seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü en iyi şekilde öğreneceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim.

PARLAMENTODAKİ ZAFER ÇOK ÖNEMLİ

Hayatı tek boyutlu yaşamak insanı geniş bnakmaktan üretken olmaktan alıkoyar. Biz böle büyüdük. Size de böyle tavsiye ediyorum. Sosyal medyanın bilgisayarın hayatınızda kapladığı alanı görüyorum. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatihlersiniz. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli.

BİR DE ESKİ TÜRKİYE VAR

Sizler AK Parti vizyonuyla büyüdünüz ama bir de eski Türkiye var. Bu iki Türkiye'nin her alanda arasında dağlar kadar fark var. Öğretmen sayımız biz geldiğimizde 526 bindi. Biz buna 584 bin öğretmen daha ekledik. Üniversite sayımız 76 idi. biz 131 üniversite daha kazandırdık. İnternet altyapısında geniş bant abone neredeyse yoktu. Şu anda 69 milyon abone var. 43 bin konutun üzerine 817 bin konut daha ilave ettik. 79 senede 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 20 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Tarıma sağladığımız destekle bu alandaki gelirimizi 187 milyar dolara yükselttik.

"CHP PİSLİKTİR, HAVA KİRLİLİĞİDİR"

Ümraniye'de meydana gelen çöp patlamasında 39 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biz oraları spor salonu yaptık. CHP pisliktir, CHP çöplüktür, CHP hava kirliliğidir, CHP susuzluktur... İstanbul'a geldiğimde su yoktu. 184 km'den su getirdik. Bizden sonra İstanbul'un su problemi olmadı. Başarılarımız bizi daha büyük hedeflere yöneltti. 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı."

KONGRE ÖNCESİ KONUŞTU: SİZE GELENLERE ŞUNU DEYİN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi öncesi salonun önündeki kalabalığa hitap etti. Erdoğan, "Bu milletin huzuruna kastedenlere buraları zindan ederiz" dedi. Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde kullanacağı seçim şarkısı da ilk kez konuşmasından önce vatandaşlara dinletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"...Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu..."