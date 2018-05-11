11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!

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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını ve bölgede daha fazla şey yapmalarını istediğini belirtti. Hamaney, 'Mektup elimizde' ifadelerini kullandı.
Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!
Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı! Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı! Arap liderlere yazdığı mektup ortaya çıktı!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında dikkat çeken bir noktaya değindi. Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını söyledi.

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasından 1 gün sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan Hamaney, Trump'ın Körfez'deki Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını, mektupta "7 trilyon dolar harcadım, karşılığında bir şeyler yapmalısınız" yazdığını iddia etti.

Hamaney'in yorumlarının, ABD'nin yakın müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldığı tahmin ediliyor.

"NE SÖYLERSEM YAPACAKSINIZ"

Hamaney aynı gün Tahran'daki Farhangian Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada da aynı konuya değinmiş ve, "Birkaç gün önce, Trump Arap dünyasının liderlerine bir mektup yazıdı. O mektup bizde. Mektupta onlar için 7 trilyon dolar harcadığını ve onların da ne söylerse yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu parayı Irak ve Suriye'ye hükmetmek için harcadınız. Ama hükmedemediniz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN YAZDIĞI MEKTUPTA İKİ İSTEK

Washington Post'un ulaştığı Beyaz Saray yetkilileri ve Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, başkanlık yazışmalarıyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti. Ancak, ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili Trump yönetiminin Körfez'deki Arap müttefiklerine 2 hafta önce bir mektup yolladığını söyledi.

Mektupta yalnızca, Arap ülkelerinden sıcak bölgelerde daha çok şey yapması değil, Suudi Arabistan öncülüğündeki blokla Katar arasında devam eden anlaşmazlığın hızlı bir şekilde sonlandırılması talebi de yer aldı. ABD'li yetkili, Suudi Arabistan'ın mektubu özel olarak yanıtladığını ve Katar'la ilgili talebi kibarca reddettiğini söyledi.

MEKTUP HAMANEY'İN ELİNE NASIL GEÇTİ?

Öte yandan konuyla ilgili soru işareti yaratan noktalardan biri de mektubun Hamaney'in eline nasıl geçtiği sorusu. Bunda Kuweyt, Katar, Umman ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin etkili olmuş olabileceği veya mektubun İran'a Rusya tarafından verilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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