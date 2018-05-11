Seçim öncesi büyük tehlike! Mesajlar ortaya çıktı

FETÖ’nün gaybubet evinde ele geçirilen telefonlar örgütün kirli planını deşifre etti. Telefon mesajlarında örgüt, seçimler öncesi sosyal medya hesaplarının aktif tutulmasını istiyor.

FETÖ, 24 Haziran öncesi en iyi bildiği işe soyundu. Örgüt, seçim sürecini baltalamak için algı operasyonuna başladı. Sinsi planın ipuçları gaybubet evlerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen telefonlarda bulunan sms mesajları ile tespit edildi. Deşifre edilen mesajların içeriğinde özellikle sosyal medya hesaplarından FETÖ’nün belirttiği doğrultuda hareket edilmesi talimatı verildiği ortaya çıktı.

SİYASİ HAMLELERE ALGI DESTEĞİ

FETÖ, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerini engellemek ve gölge düşürmek için siyasi hamlelerin yanı sıra bir yandan da algı operasyonunu sürdürüyor. Örgüte yönelik operasyonlarda, yapılan algı oyunlarına yönelik delillere ulaşıldı. Gaybubet evlerine gerçekleştirilen baskınlarda FETÖ'cülerin cep telefonlarında seçim sürecine yönelik mesajlar deşifre edildi.

ÖRGÜTÜN SÖYLEMİNİ TAKİP EDİN

Gaybubet evlerinde ele geçirilen telefonların içeriği çözülürken, mesajlarda özellikle sosyal medya hesaplarının aktif tutulmasının söylendiği tespit edildi. Ayrıca FETÖ'cülere sosyal hesaplarda örgütün söylemlerini takip etmeleri ve bu doğrultuda hareket etmeleri talimatı verildiği belirtildi.

İNTERNET CAFELERİ KULLANMIŞLAR

Öte yandan algı operasyonu çekerken, yakalanmamak için internet cafelere yöneldikleri ve buralardan sosyal medya hesaplarını kullandıkları belirlendi. Bu yöntemin yanı sıra bot hesapları oluşturarak da kendilerini çoğunluk göstermeye çalıştıkları bildirildi.



Yenişafak