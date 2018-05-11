11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler

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Beyoğlu'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi.
İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler
İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler

Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı,  yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, ''Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar'' dedi. 

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BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ, KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI

Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde   bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı.  Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti. 

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