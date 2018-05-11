11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı

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Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı
Arda Turan'ın Başakşehir - Sivasspor maçı sonrası PFDK tarafından aldığı 16 maçlık cezası Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.
Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı


El Mundo Deportivo: "Arda Turan disiplinsiz hareketleri nedeniyle 16 maç ceza aldı." İspanyol basını özellikle Arda Turan'ın Türk futbol tarihinin en büyük cezalarından birini aldığı ve kariyerinde yaşadığı düşüşe dikkat çekti. 

Bild: "Hakeme saldıran, sınırları zorlayan ve hakeme yumruk gösteren Arda Turan 16 maç ceza aldı."

L'Equipe: "Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık giden Arda Turan hakeme karşı olan disiplinsiz hareketleri nedeniyle 16 maç gibi tarihi bir ceza aldı."
 

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