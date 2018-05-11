El Mundo Deportivo: "Arda Turan disiplinsiz hareketleri nedeniyle 16 maç ceza aldı." İspanyol basını özellikle Arda Turan'ın Türk futbol tarihinin en büyük cezalarından birini aldığı ve kariyerinde yaşadığı düşüşe dikkat çekti.
Bild: "Hakeme saldıran, sınırları zorlayan ve hakeme yumruk gösteren Arda Turan 16 maç ceza aldı."
L'Equipe: "Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık giden Arda Turan hakeme karşı olan disiplinsiz hareketleri nedeniyle 16 maç gibi tarihi bir ceza aldı."
11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Arda'nın yaşadığı düşüş İspanyolları şaşırttı
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