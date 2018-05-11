Okan Buruk tarihe geçti. 9. isim...

Fenerbahçe'yi 3 maçta da yendi

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'deki iki maçı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla kazanan Manisa ekibi, rakibine kupada da şans tanımadı.

Okan Buruk tarihe geçti

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası'nı kazanan 9. isim oldu.

Okan Buruk bu kupayı futbolculuk döneminde 5 kez kazanmıştı. Tecrübeli futbol adamı, teknik direktörlük kariyerinde de kupayı kaldırarak tarihe geçti.

Fenerbahçe 11. finalini kaybetti

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 11. kez final kaybetti.

Bu alanda en fazla final kaybeden takım olan sarı-lacivertliler, 17 finalden sadece 6'sını kazanabildi.

Kupa hasreti devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kupa hasreti bu finalde de dinmedi.

Son kupasını 25 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı penaltılarla yenerek alan sarı-lacivertliler, yaklaşık 4 yıldır müzesine kupa götüremiyor.

Aykut Kocaman ilk kez final kaybetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nda ilk kez final kaybetti.

Kocaman, kariyerinde bu kupada oynadığı ilk 3 finali de kazanma başarısı göstermişti. Efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la kupayı en fazla kazanan teknik direktör unvanına sahip olan Kocaman, bu kez finali kaybetme üzüntüsü yaşadı.

18 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maç sonra kupa kaybetti.

Sarı-lacivertliler, bu maça kadar kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da Gençlerbirliği karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçta biri hükmen olmak üzere 13 galibiyet, 5 beraberlik yaşamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, sarı-lacivertlilerin bu unvanını da sonlandırmış oldu.