11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı

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Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı
Karaman'da ihbar üzerine gittikleri ve kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi, çevredekileri gösterip, "Gelin vurun" diyen zabıta memuru İbrahim U., belediye tarafından açığa alınıp, hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı Dilenciye ’vurun’ diyen zabıta için karar çıktı

 

Olay, çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

DİLENCİYİ GÖSTERİP ’GELİN VURUN’ DEDİ

Bu sırada sivil kıyafetli diğer zabıta memuru İbrahim U., çevredekilere dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi gösterip, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor” dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen İbrahim U.,diğer arkadaşının kolundan çekerek, ”Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

KALABALIK SALDIRDI

Zabıta memuru İbrahim U., yine çevreye seslenerek, ”Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza” dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren İbrahim U.,”50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor” dedi.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip KaramanBelediyesi’ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu’na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ZABITA AÇIĞA ALINDI

Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim U. hakkında ’kasten yaralamaya azmettirme’ suçlamasıyla soruşturma başlattı. Karaman Belediyesi de İbrahim U.’yu görevden uzaklaştırıp, hakkında idari soruşturma başlattı. Belediye yetkilileri, zabıta ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gittiğini ve dilenci olduğu ileri sürülen kişinin de ekibe yumruk atıp, falçata tabir edilen bıçakla saldırmaya çalışıp kaçtığını ve kovalamaca sonucu yakalandığını belirtti.

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