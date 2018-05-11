En sert çıkış: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek...

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Hatemi cuma hutbesinde Batılı ülkeleri yaylım ateşine tuttu, İsrail'in aptalca bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi.

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, bugün yaptığı açıklamalarla patlayan krizde Tahran'dan Batılı ülkelere en sert tepkiyi gösteren isim oldu.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, cuma hutbesinde konuşan Hatemi İsrail'in aptalca bir saldırı yapması halinde Tel Aviv ve Hayfa'nın yok edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşmaya imza koyan Avrupalı ülkelere güvenmemesi gerektiğini belirten Hatemi, "ABD çok fazla bir şey yapamaz. Onlar sürekli İran rejiminin düşüşünü hedefliyor. Avrupalı imzacılara da güvenemeyiz. İran'ın düşmanlarına güvenilemez" dedi.

Tahran yönetimi, bugün sabah yine resmi televizyondan yayınlanan açıklamayla İsrail'i hedef almıştı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Kasami, "İran, Suriye'deki İsrail saldırılarını güçlü şekilde kınıyor. Uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'e cesaret veriyor. Suriye kendini savunmak için çok haklı" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 14 Mayıs Pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek. Zarif, mevkidaşı Sergey Lavrov ile son durumu masaya yatıracak.

ORTA DOĞU'DA ZİNCİRLEME DEPREM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerini karşısına alarak Washington'ın nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurması, Orta Doğu'da zincirleme depreme yol açtı.

Washington'ın müttefiki İsrail'in füzelerle Suriye'deki İran hedeflerini vurmasını, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararları izledi. İlk yaptırım paketi 6 Ağustos'ta, ikincisi ise 4 Kasım'da devreye girecek.

ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlar, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantıları olan altı kişi ve üç kurumu kapsıyor. Yaptırımlar, özellikle İran ordusunun ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu özel kuvvetleri Kudüs Gücü'nü hedef alıyor.

ABD, yaptırım kararını Basra Körfezi'ndeki müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte aldı. BAE, yaptırım listesindeki İranlılarla ve şirketlerle iş yapılmasını yasakladı.

Washington'ın yönetiminin bir başka müttefiki Bahreyn ise, İsrail'e destek veren bir açıklama yaptı. Bahreyn'e göre, İsrail'in İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetleri nedeniyle kendini savunma hakkı bulunuyor.

BM'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

Cephe hattında ise gerilim düşmüş değil. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısının ardından 'tüm düşmanca eylemlere acilen son verilmesi' için çağrıda bulundu.

Guterres, taraflardan Orta Doğu'da yeni bir felakete yol açmaktan kaçınmalarını ve 1974 ateşkes anlaşmasına uymalarını istiyor.

Resmi açıklamaya göre, Golan Tepeleri'ndeki BM barış gücü hem Suriye hem de İsrail ordusuyla temaslarını sürdürüyor.

Suriye'deki İran milislerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne 20 roket fırlatmasına misilleme yapan Tel Aviv yönetimi, iç savaş ülkesindeki 26 hedefi savaş uçaklarıyla vurmuştu. Rusya, İsrail jetlerinin 70 kadar füze fırlattığını açıkladı.

Orta Doğu'daki ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, iç savaş ülkesinde Beşar Esad'ı destekliyor. Şam rejiminin yanında saf tutan Tahran yönetimi, milisleri ve askerleriyle cehe hattında yer alıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın İslami devrimini koruma amacıyla Ayetullah Humeyni tarafından 1979'da kuruldu. Ordu, ülkenin en büyük askeri, siyasi ve ekonomik gücü.