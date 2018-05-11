11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Almanya ve Fransa Trump'a savaş açtı!

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Almanya ve Fransa Trump'a savaş açtı!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer Anlaşmasından çekilmesinin ardından İranlı kuruluş ve bireylere getirdiği yaptırımların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Almanya ve Fransa Trump'a savaş açtı! Almanya ve Fransa Trump'a savaş açtı! Almanya ve Fransa Trump'a savaş açtı!

 

Fransa, ABD’nin İran’a getirdiği yeni yaptırımları kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bir Fransız gazetesine yaptığı açıklamada,  Amerika Birleşik Devletlerinin aldığı yaptırım kararlarının ABD’yi ilgilendirdiğini belirterek "Amerika’nın Nükleer Anlaşmadan çıkma faturası bize mal edilemez. Bizi ilgilendiren kararlar bizimle görüşülmeden alınamaz” dedi. Yaptırımların kabul edilemez olduğunun altını çizen Le Drian, Avrupalıların kendi şirketlerinin menfaatlerini korumak için bütün hamleleri gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

MERKEL DE KONUŞTU

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi. 

Almanya'nın Münster kentinde Katolik Günü'nde konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşmasında ABD Başkanı Trump'u sert bir dille eleştirdi. İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Trump tarafından iptal edilmesine tepki gösteren Merkel, "Trump uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak iptal etmiştir. Herkes istediği anlaşmayı istediği gibi iptal ederse dünya için iyi olmaz" açıklamasında bulundu. 

Merkel, "ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çıkması uluslararası topluma büyük bir hasar vermiştir. Bu çıkış uluslararası düzene ve anlaşmalara olan güveni zedeliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin oy birliği ile aldığı kararı bozmak doğru değildir. ABD'nın tavrı üzüntü ile karşılandı. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinden sonra AB ile ABD arasında önemli bir anlaşmazlık ve belirsizlik bulunuyor" dedi. 

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

 ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İran Nükleer Anlaşmasından çekilmesinin ardından, İran ile ticari ilişkileri bulunan 9 şirket ve bireye karşı yeni yaptırım kararı almıştı.

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