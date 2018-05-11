Saldırı sonrası Rusya'dan S-300 açıklaması!

Suriye'ye olası S-300 sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Rusya'nın gerekli gördüğü her adımı atma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'nin Suriye'ye S-300 sevk edilmeyeceği ve bu konuda görüşme yapılmadığı yönündeki açıklamasını sordu. Konuyla ilgili konuşan Peskov ise, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Rusya'nın gerekli gördüğü her adımı atma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Suriye'ye S-300 sevkiyatı yapacağını hiçbir zaman ilan etmediğini anımsatan Peskov, Moskova'dan yapılan açıklamalarda, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısının ardından, Rusya'nın gerekli görülen her şeyi yapma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

"NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ YANLIŞ"

Peskov, Kojin'in açıklamasının İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Moskova ziyaretiyle ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış olduğunu, zira açıklamanın ziyaretten önce yapıldığını ifade etti.