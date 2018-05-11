11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı?

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Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı?
Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun İYİ Parti'ye katılıp milletvekili adayı olduğu iddia edildi... Karşılıklı açıklamalar birbirini izledi... İddia mı gerçek mi?..
Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı? Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı? Yazıcıoğlu'nun oğlu İYİ Parti'ye mi katıldı?

BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı ve milletvekili adayı olacağı iddiası ortalığı karıştırdı. Yeniçağ yazarı Selcan Taşçı, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu 'İYİ Parti'de" diye tweet attı, İYİ Parti'ye yakın haber siteleri haberini yaptı. Ancak, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopterde şehit olan gazeteci İsmail Güney'in eşi Yasemin Güneş, Furkan Yazıcıoğlu ile konuştuğunu belirtip iddiaları yalanladı. 

YENİÇAĞ YAZARI TWEET ATINCA... 

Dün gece sosyal medyada Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun İYİ Parti'ye katıldığı ve milletvekili adayı olduğu iddiası dolaştı. Çok rağbet görmeyen iddia, Yeniçağ gazetesi yazarı Selcan Taşçı'nın bugün sosyal medya hesabından aynı iddiayı tekrarlamasıyla tekrar gündem oldu. Selcan Taşçı Twitter hesabından "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu 'İYİ Parti'de" paylaşımı yaptı.

ALİ LAPANTA'LI YALANLAMA...

 Ancak kısa süre sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde şehit olan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'den tam tersi bir açıklama geldi. Güneş, "Furkan Yazıcıoğlu ile görüştüm İYİ Parti'den vekil adaylığını kabul ettiği İYİ Parti'ye geçtiği yönündeki haberlerin asılsız, alçakça ve bilinçli yapıldığını söyledi" paylaşımı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu davası şüphelisi İYİ Parti kurucusu Ali Lapanta'ya dikkat çeken Yasemin Güneş, şu paylaşımda bulundu:

Furkan Yazıcıoğlu ise tüm bu olup bitenler konusunda kendi hesabından ya da yazılı ve sözlü herhangi bir açıklama yapmadı...

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