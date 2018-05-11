11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

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Bartın Üniversitesi'ndeki “Havacılıkta Ar-Ge ve Millileşme” adlı konferansta konuşan TAI-TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, "Milli savaş uçağımızın test uçuşları Cumhuriyetimizin 100. yılında başlayacak" dedi.
Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!
Milli savaş uçağı için tarih belli oldu! Milli savaş uçağı için tarih belli oldu! Milli savaş uçağı için tarih belli oldu!

 

Bartın Üniversitesi II. Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri kapsamında TAI-TUSAŞ Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk “Havacılıkta Ar-Ge ve Millileşme” konulu bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin havacılık sektöründeki yeri ve gelecek hedeflerinden bahseden Öztürk, TÜSAŞ’ın yerli uçak projesi ile ilgili olarak ilk prototipin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023 yılında uçurulacağını açıkladı. Öztürk, yaptığı konuşmada TÜSAŞ’ın havacılık alanında yaptığı yeniliklerle ilgili bilgiler vererek "Uzun yıllar yapılan araştırma ve geliştirmeler sonucunda Türk Ordusu envanterine sokulan ANKA İnsansız Hava Aracı ve İtalyan Leonardo firması ile ortaklaşa üretilen ATAK helikopterinin dünyadaki rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip. Bu çalışmalar birden olmuyor. Uzun araştırma ve geliştirmelerin ardından oluyor. Ar-Ge sabır, çalışma ve irade demek. Bunu önemsiyoruz. Her şey birden ortaya çıkmıyor. Sabırlı, çalışkan ve iradeli olmanız gerekiyor” dedi. 

"Milli savaş uçağıyla ilgili çalışmalar başladı" 

TÜSAŞ’ın 2017 yılı itibari ile 7 bin çalışanı ve 1 milyar 43 milyon dolar cirosunun bulunduğunu da aktaran Öztürk, “Hedeflerimiz daha büyük. 10 yıllık süre içerisinde 10 milyar dolar ciro, 20 bin de personel hedefimiz var. Bu konuda iddialı projelerimiz var. Ortadoğu’nun, İslam aleminin ve Türkiye’nin en büyük projelerinden biri olan, kendi savaş uçağımızı yapma projemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi 2028-2030 yıllarında gerçekleşecek" diye konuştu. 

"Havacılıkta ciddi çalışmalarımız var" 

Mevcut üretilen hava araçlarında da yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Öztürk, “Havacılıkta bu süreler çok uzun değil. Örneğin F35’in geliştirilmesi 20 yıldan fazla sürdü ve 60 milyar dolardan fazla para harcandı. Fransızların Rafael savaş uçağı 19 yılda geliştirildi. Bizimde birçok projemiz var. Atak’ın yeni versiyonu, İnsansız Hava Aracımızın yeni versiyonları var. Hürkuş’un jet versiyonu var. Bunların hepsi yoğun şekilde mühendislik, bilgi ve Ar-Ge gerektiriyor. Bilgi olmadan AR-GE olmaz. Bilginin de kaynağı üniversitelerdir. Bizim başarılı olmamız üniversitelere bağlı. Burada üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Güçlü bir savunma sanayi ile tam bağımsız bir ülke olabilirsiniz. Son yıllarda yaptığımız yeniliklerle dünyada sesimiz duyulmaya başlandı. Bunun için bilgiyi önemsiyoruz” şeklinde konuştu. 

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